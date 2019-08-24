«Аэрофлот» сохранил все международные допуски «Трансаэро», кроме доставшегося S7 Парижа

Авиакомпания «Аэрофлот» сохранила все международные допуски «Трансаэро», кроме доставшегося S7 Парижа. Это следует из приказа Росавиации «О допуске и отзыве допуска перевозчиков, имеющих соответствующие лицензии, к выполнению международных воздушных перевозок пассажиров и (или) грузов» (.pdf).

О том, что «Аэрофлот» по итогам конкурса получил 14 международных рейсов, которые ранее принадлежали «Трансаэро», сообщали «Ведомости». S7 достался только один маршрут — Москва—Париж.

«Аэрофлот» получил рейсы из Москвы в Тель-Авив, Барселону, Аликанте, Болонью, Римини, Рим, Милан, Алма-Ату, Пекин, Бангкок, Ташкент, Прагу, а также маршруты Санкт-Петербург—Рим и Санкт-Петербург—Милан.

Из-за этого конкурса Utair подала жалобу в Федеральную антимонопольная служба. Авиакомпания заявила, что она и другой возможный кандидат — «Победа» — не знали о распределении рейсов и, соответственно, не подали заявки. Ведомство пообещало разобраться в ситуации.

О сути претензий читайте в материале “Ъ” «Utair разворачивает маршруты».