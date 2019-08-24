25 августа, воскресенье
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

«Аэрофлот» сохранил все международные допуски «Трансаэро», кроме доставшегося S7 Парижа

Авиакомпания «Аэрофлот» сохранила все международные допуски «Трансаэро», кроме доставшегося S7 Парижа. Это следует из приказа Росавиации «О допуске и отзыве допуска перевозчиков, имеющих соответствующие лицензии, к выполнению международных воздушных перевозок пассажиров и (или) грузов» (.pdf).

О том, что «Аэрофлот» по итогам конкурса получил 14 международных рейсов, которые ранее принадлежали «Трансаэро», сообщали «Ведомости». S7 достался только один маршрут — Москва—Париж.

«Аэрофлот» получил рейсы из Москвы в Тель-Авив, Барселону, Аликанте, Болонью, Римини, Рим, Милан, Алма-Ату, Пекин, Бангкок, Ташкент, Прагу, а также маршруты Санкт-Петербург—Рим и Санкт-Петербург—Милан.

Из-за этого конкурса Utair подала жалобу в Федеральную антимонопольная служба. Авиакомпания заявила, что она и другой возможный кандидат — «Победа» — не знали о распределении рейсов и, соответственно, не подали заявки. Ведомство пообещало разобраться в ситуации.

О сути претензий читайте в материале “Ъ” «Utair разворачивает маршруты».

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя