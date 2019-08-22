«Ведомости»: «Аэрофлот» не получил только один международный рейс «Трансаэро»

Авиакомпания «Аэрофлот» по итогам конкурса получила 14 международных рейсов, которые ранее принадлежали «Трансаэро», пишут «Ведомости». S7 достался только один маршрут — Москва—Париж.

«Аэрофлот» получил рейсы из Москвы в Тель-Авив, Барселону, Аликанте, Болонью, Римини, Рим, Милан, Алма-Ату, Пекин, Бангкок, Ташкент, Прагу, а также маршруты Санкт-Петербург—Рим и Санкт-Петербург—Милан. По данным «Ведомостей», Минтранс уже подвел итоги заседания межведомственной комиссии, на которой распределялись маршруты.

Напомним, из-за этого конкурса Utair подала жалобу в Федеральную антимонопольная служба (ФАС). Авиакомпания заявила, что она и другой возможный кандидат — «Победа» — не знали о распределении рейсов и, соответственно, не подали заявки. Ведомство пообещало разобраться в ситуации.

«Накопились вопросы как к механизму распределения международных направлений, так и к эффективности мер по поддержке авиакомпаний в сложный для отрасли период»,— отметили в пресс-службе ведомства (цитата по «РИА Новости»).

О сути претензий авиакомпании читайте в материале “Ъ” «Utair разворачивает маршруты».