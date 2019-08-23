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Генеральный директор Aurus Адиль Ширинов

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Aurus Senat в базовой комплектации будет стоить 18 млн рублей

Генеральный директор Aurus Адиль Ширинов сообщил стоимость Aurus Senat Sedan в базовой комплектации. «Автомобиль, который представлен перед вами,— Aurus Senat, его цена в базовой комплектации — 18 млн руб.»,— сказал он на открытии первого салона продаж в Москве (цитата по RNS). Предварительно такую сумму ранее называл Минпромторг.

Напомним, премьера седана Aurus Senat состоялась на автосалоне в Москве. Автомобиль будет доступен с 4,4-литровым 598-сильным бензиновым V8 и девятиступенчатой автоматической коробкой передач. Все машины получат гибридную силовую установку и полный привод. В декабре 2018 года Денис Мантуров сообщил, что на автомобили Aurus Senat собрано более 200 предзаказов.

Aurus — российская марка автомобилей представительского класса. Специальные версии автомобилей используются для поездок президента России Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева.

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