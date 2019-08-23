Ток уместен

Газовую электростанцию ООО «Велта-Лизинг» попытаются продать с аукциона за 212,3 млн руб. Она создавалась в рамках строительства Абинской теплоэлектростанции, которая в свою очередь должна была ликвидировать дефицит энергии на территории муниципалитета и проблему энергоснабжения Абинского ТЭК. Инвестором топливно-энергетического кластера выступало ОАО «Миннефтегазстрой». Оба предприятия — ООО «Велта-Лизинг» и ООО «Абинская ТЭС» банкроты. Основным недостатком объекта эксперты называют маленькую мощность станции.



Московский департамент имущества несостоятельных предприятий выставил на публичные торги газовую электростанцию ООО «Велта-Лизинг» на юго-западной окраине города Абинска. Начальная цена лота — 212,3 млн руб., сообщает Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. В описании лота говорится, что в состав электростанции входит три генераторные установки на базе двигателя 20V34SG. Комплект оборудования электростанции выставлен не в полном объеме, часть оборудования причислена к конкурсной массе в деле о банкротстве ООО «Абинская ТЭС» и находится в залоге у банка «Открытие», который на момент предоставления кредитной линии носил наименование Номос-банк. Электростанция считается объектом незавершенного строительства, степень ее готовности составляет 88%. Площадь объекта — 1,3 тыс. кв. м. Также на торги выставлено право субаренды земельного участка площадью 21,2 тыс. кв. м. Для участия в торгах посредством публичного предложения претендент должен внести задаток 10% от начальной цены.

ООО «Велта-Лизинг» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в январе 2013 года. Основной вид деятельности — деятельность по финансовой аренде (лизингу, сублизингу). Компания убыточна со дня своего основания. В 2013 году убыток предприятия составил 202,8 млн руб., в 2014 году — 207,9 млн руб., в 2015 — 135,3 млн руб., в 2016 и 2017 годах — 463,9 и 47,8 млн руб. соответственно.

Проект строительства Абинской теплоэлектростанции реализовывался в рамках федеральной Стратегии развития ТЭК до 2030 года и входил в перечень приоритетных инвестпроектов Абинского района края. Мощность ТЭС составляла 450 МВт. Планировалось, что ввод объекта в эксплуатацию позволит существенно сократить дефицит электроэнергии на территории муниципалитета, а также решит проблему электроснабжения запланированного к строительству Абинского топливно-энергетического кластера. Окончание строительства объекта было запланировано на январь 2017 года, инвестором выступало ОАО «Миннефтегазстрой».

ООО «Абинская ТЭС» признано банкротом в июле 2018 года по заявлению ПАО «Банк "Финансовая корпорация Открытие"», сумма иска составила 466,3 млн руб.

ООО «Велта-Лизинг» признано банкротом в марте 2018 года по заявлению того же банка, сумма исковых требований составила 1,3 млрд руб.

По мнению аналитика Global Еnergy Андрея Скороварова, скорее всего, этот лот продать за назначенную цену не удастся. «Покупатели среди промышленных потребителей могут найтись только на условиях каких-либо договоренностей с властями муниципалитета. То есть это должен быть инвестор, который возьмет на себя не только завершение строительства станции, но и все сопутствующие функции, такие как ее обслуживание, а также оказание услуг по энергоснабжению»,— считает эксперт.

С господином Скороваровым не согласен аналитик «Райффайзен» Сергей Гарамита. По его словам, объект продается с большим дисконтом, а с учетом того, что он готов на 88%, от инвестора почти не требуется вложений, и за счет рыночных платежей окупаемость уже на начальном этапе составит минимум 14%. Единственный недостаток объекта, по мнению аналитика,— маленькая мощность станции.

Елена Рыжкова