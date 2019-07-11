Валерий Мирошников покинул пределы АСВ

Первый заместитель гендиректора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Валерий Мирошников решил покинуть свой пост. Его место должен занять Андрей Мельников, который был заместителем гендиректора АСВ до 2016 года. Причины увольнения господина Мирошникова в агентстве не объясняют, но, по информации “Ъ”, оно может быть связано с делом полковника ФСБ Кирилла Черкалина. Однако процессуальный статус топ-менеджера до сих пор не определен, поскольку сразу после задержания господина Черкалина он покинул страну.

Об уходе со своего поста первого заместителя гендиректора АСВ Валерия Мирошникова 10 июля сообщил «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники, один из которых сказал, что тот покинул агентство по состоянию здоровья. Пресс-служба АСВ подтвердила уход топ-менеджера, добавив, что Валерий Мирошников покидает агентство по собственному решению, а должность первого заместителя гендиректора с 22 июля займет Андрей Мельников. «Он будет курировать вопросы, связанные с организацией работы по ликвидации кредитных организаций»,— уточнили в агентстве. О причинах ухода господина Мирошникова в АСВ не сообщили. Андрей Мельников отказался от комментариев, посоветовав обращаться в АСВ.

Валерий Мирошников стоял у истоков формирования в России системы страхования вкладов, а также механизмов санации и ликвидации банков. С 1993 года он работал в ЦБ, а в 1999 году был назначен на пост заместителя гендиректора госкорпорации «Агентство по реструктуризации кредитных организаций», созданной для преодоления последствий кризиса 1998 года в банковской системе. В 2004 году это агентство было ликвидировано, одновременно было создано АСВ, куда он был принят также на должность заместителя гендиректора. С тех пор он проработал в агентстве 15 лет. Как отмечают в АСВ, господин Мирошников принимал непосредственное участие в подготовке федеральных законов «О реструктуризации кредитных организаций», «О страховании вкладов физических лиц в банках РФ» и «О несостоятельности (банкротстве)».

Вместе с тем, как сообщил источник “Ъ” в силовых структурах, господин Мирошников проходит по делу Кирилла Черкалина (см “Ъ” от 26 апреля). При этом процессуальный статус господина Мирошникова пока не определен, пояснил собеседник “Ъ”, поскольку допросить его не удается, так как в день задержания господина Черкалина тот покинул пределы России. Статус топ-менеджера АСВ будет определен в ближайшее время. При этом, по данным источника “Ъ”, интерес к Валерию Мирошникову возник после конфискации телефона господина Черкалина, в котором обнаружилась их переписка.

Кирилл Черкалин курировал в ФСБ борьбу с преступностью в банковской сфере. Полковник был задержан 25 апреля 2019 года по обвинению в получении $850 тыс. от некоего господина Назарова за общее покровительство. Кроме того, он является обвиняемым по делу о мошенничестве, фигурантами которого являются также бывший заместитель начальника управления «К» ФСБ Дмитрий Фролов и его подчиненный Андрей Васильев. При обыске у трех полковников были изъяты деньги и ценности на 12 млрд руб.

В АСВ не комментируют информацию о связи ухода господина Мирошникова с делом Кирилла Черкалина. Сам господин Мирошников в разговоре с “Ъ” заявил, что давно решил уйти из АСВ, а теперь выходит в отпуск. Спросить его о деле Черкалина не удалось, поскольку во время разговора самолет, на борту которого находился господин Мирошников, совершил взлет.

Владислав Трифонов, Виталий Солдатских