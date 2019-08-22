Гузэль Асылова покидает госкомторговли Башкирии

Председатель госкомитета республики по торговле и защите прав потребителей Гузэль Асылова написала заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщил “Ъ-Уфа” источник в администрации главы республики. По его сведениям, она станет директором Уфимского колледжа индустрии питания и сервиса. В настоящее время эти обязанности исполняет Татьяна Христофорова. Госкомитет, по его словам, возглавит первый заместитель председателя Алексей Гусев.

Гузэль Асылова эту информацию не подтвердила.

Татьяна Христофорова сообщила, что слышала о возможном назначении госпожи Асыловой директором колледжа, однако соответствующего распоряжения пока нет.

Гузэль Асылова возглавляет госкомитет по торговле и защите прав потребителей с 2016 года. До этого шесть лет работала первым заместителем председателя.

Влада Шипилова