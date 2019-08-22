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Адвокат: Украина готовит к обмену трех россиян

Россияне Александр Баранов, Максим Одинцов и Евгений Мефедов примут участие в обмене гражданами с Украиной, это должно произойти в ближайшее время, но дата пока неизвестна, сообщил «РИА Новости» адвокат Валентин Рыбин. На Украине они проходили по следующим делам:

«Мои подзащитные Александр Баранов и Максим Одинцов готовятся принять участие в предстоящем обмене. Дата обмена пока неизвестна, но я надеюсь, что это будет очень скоро»,— сказал господин Рыбин агентству и добавил, что к обмену также готовят Евгения Мефедова.

Как ранее сообщал “Ъ”, Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена своими гражданами, которые удерживаются на территории стран. Договоренность об этом могла быть достигнута после телефонного разговора лидеров двух стран Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Россия, возможно, уже готовит к обмену нескольких украинцев: нескольких заключенных перевели в московский следственный изолятор «Лефортово» из колоний, где они отбывали наказание.

О возможной подготовке к обмену читайте в материале “Ъ” «Украинских осужденных собрали в Москве».

Подробнее об обмене пленными — в публикации “Ъ” «Украинских моряков готовят к отправке на родину».

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