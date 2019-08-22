После катастрофы Ан-24 в Бурятии экипаж самолета представили к госнаградам

Экипаж потерпевшего крушение в Нижнеангарске 27 июня Ан-24 авиакомпании «Ангара» представлен к государственным наградам. Как рассказали «РИА Новости» в правительстве Республики Бурятия, сейчас наградные материалы находятся на рассмотрении в полномочном представительстве президента РФ в Сибирском федеральном округе.

«Погибшие Владимир Коломин и Олег Барданов представлены к Ордену мужества, Сергей Сазонов и Елена Лапуцкая — к медали Нестерова»,— сообщила собеседница агентства.

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Напомним, самолет Ан-24 совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска 27 июня. В результате два пилота погибли. Пострадало 22 человека, семи из них потребовалась госпитализация. Всего на борту находилось 42 пассажира и четыре члена экипажа. Межгосударственный авиационный комитет сделал вывод, что причиной инцидента стал отказ левого двигателя перед посадкой.

Подробнее о катастрофе — в публикации “Ъ” «Самолету не хватило полосы».