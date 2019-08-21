Reuters: «Роснефть» перевела экспортные контракты на оплату в евро

Компания «Роснефть» сообщила своим покупателям, что переводит новые контракты на экспорт нефтепродуктов на оплату в евро, сообщило агентство Reuters со ссылкой на пять источников в отрасли. По их словам, эта мера отражает попытки «Роснефти» снизить негативное влияние от возможных санкций США.

«Все новые тендеры на экспортные поставки нефтепродуктов будут с указанием евро в качестве валюты платежа»,— сказал один из источников. Ранее «Роснефть» использовала доллары в качестве основной валюты для продажи нефти и нефтепродуктов, тогда как евро и российский рубль были альтернативными вариантами в случае невозможности оплаты в долларах.

«В конце прошлого года был активный переговорный процесс по поводу включения в контракты валютной оговорки, оговаривали детали перевода. В основном все согласовали, теперь опробуем на практике»,— рассказал трейдер в компании, которая осуществляет закупку нефтепродуктов у «Роснефти». Согласно контрактам, для перевода доллара в евро компания предлагает пользоваться валютным курсом евро/доллар агентства Bloomberg.

Источники Reuters еще в ноябре сообщали о попытках российских нефтекомпаний перевести расчеты в евро, чтобы обезопасить себя от последствий возможных санкций США. В частности, «Роснефть» просила своих клиентов принять изменения в экспортные контракты, которые позволят ей штрафовать покупателей при отказе от оплаты товара в срок из-за санкций.

Впервые санкции США и ЕС были введены в отношении России в 2014 году после присоединения Крыма. С тех пор санкционные списки дополнились новыми именами и отраслями. Все это привело к тому, что Россия сталкивается с проблемами при получении зарубежных кредитов и инвестиций, а также при ведении совместных проектов с западными компаниями.