При крушении вертолета в Греции погиб меценат Михаил Абрамов

В результате крушения частного вертолета Agusta A-109 возле острова Порос в Греции погиб бизнесмен и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов. Об этом в Facebook написали искусствовед Ирина Языкова и директор Научного центра восточнохристианской культуры Алексей Лидов.

«Будучи крупным бизнесменом-строителем, Миша считал музей своим главным детищем и вкладывал в него огромные деньги, искренне считая, что именно поэтому у него так успешно идут другие дела. Он был настоящим меценатом из породы Третьяковых и Щукиных»,— подчеркнул господин Лидов.

Частный вертолет с двумя россиянами на борту потерпел крушение накануне. Пилотировал воздушное судно гражданин Греции, он тоже погиб. По имеющимся данным, вертолет вылетел из Галаты и направлялся в международный аэропорт Афин имени Элефтериоса Венизелоса. Судно рухнуло в море, задев линии электропередачи.

Михаилу Абрамову было 55 лет. Предпринимательской деятельностью он занимался с 1985 года. С 1991-го работал в «Ингосстрахе» и занимался строительством зданий в Москве. После 2000 года занялся коллекционированием икон. Позднее открыл первый частный Музей русской иконы. По данным из открытых источников, стоимость коллекции частного музея превышает сотни тысяч долларов.

Об открытии Музея русской иконы в 2011 году читайте в публикации журнала «Власть» «Первый среди частных».