Посольство подтвердило гибель двоих россиян при крушении вертолета в Греции

На борту частного вертолета Agusta A-109, потерпевшего крушение возле острова Порос в Греции, находились двое россиян, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на посольство РФ в Афинах. Пилотировал воздушное судно гражданин Греции, он тоже погиб.

По имеющимся данным, вертолет вылетел из Галаты и направлялся в международный аэропорт Афин «Элефтериос Венизелос». Судно рухнуло в море, задев линии электропередачи, из-за чего остров Порос остался без электроснабжения.

Тела троих погибших найдены. По информации Iefimerida, это женщина и ребенок.