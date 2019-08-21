Трамп призвал Apple вывести свое производство из Китая

Президент США Дональд Трамп призвал американскую корпорацию Apple перенести свое производство из Китая в ближайшее время. Также глава Белого дома сообщил о готовности помочь компании с выводом американского производства с китайской территории.

«И если я не помогал определенным компаниям, в частности американским компаниям, таким как Apple, за короткий период, а я могу им помочь только при том условии, если они делают, что им необходимо делать, в том числе, возможно, переезд из Китая. Но эта помощь продлится недолго. Если я бы я им не помогал… у них бы были большие проблемы», — сказал господин Трамп журналистам во время своей встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

Президент США также отметил, что из-за передислокации некоторых компаний в другие страны, в отношении которых не введены американские пошлины, Китай за последние полтора месяца потерял уже более 2 млн рабочих мест.

Несколькими днями ранее Дональд Трамп продлил на три месяца лицензии американских телекоммуникационных компаний на работу с корпорацией Huawei. На китайскую компанию ранее были наложены ограничения, связанные с попаданием в черный список компаний, представляющих угрозу национальной безопасности. Так, продажи американских комплектующих и технологий компаниям, попавшим в черный список, возможны только с одобрения администрации США. Окончательно прекратить работу с китайским гигантом американские компании должны будут уже в ноябре этого года.

О том, кто выигрывает от американо-китайского противостояния, читайте в материале “Ъ” «В торговой войне США и Китая побеждает Samsung».