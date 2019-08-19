США продлевают лицензии на бизнес с Huawei на три месяца

Американские телекоммуникационные компании получили продление лицензии на сотрудничество с китайской компанией Huawei на 90 дней, сообщил министр торговли США Уилбур Росс в интервью телеканалу Fox Business Network. Лицензия, срок действия которой заканчивался сегодня, 19 августа, продлена по решению Вашингтона до 19 ноября.

«Мы даем телекоммуникационным компаниям США еще 90 дней. Некоторые компании, работающие в сельской местности, зависят от Huawei. Поэтому мы даем им еще немного времени»,— прокомментировал решение о продлении лицензии американский министр.

Сейчас на телекоммуникационную китайскую компанию Huawei наложены ограничения, связанные с попаданием в черный список компаний, представляющих угрозу национальной безопасности. Так, продажи американских комплектующих и технологий компаниям, попавшим в черный список, возможны только с одобрения администрации США.

О китайском взгляде на технологические войны двух стран и риски для Huawei читайте в материале “Ъ”.