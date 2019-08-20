Гендиректор «Медлайфа» досрочно ушел в отставку

Гендиректор и один из основателей медицинской корпорации «Медлайф» Вячеслав Беляев покинул пост, говорится в материалах «СПАРК-Интерфакс». С 16 августа головную компанию холдинга (ООО «Клиники здоровья «Медлайф») возглавляет Ольга Шакирова, директор по финансам и инвестициям АО «Группа компаний «Медси».

Господин Беляев сообщил «Ъ-Прикамье», что он и компания расстались по обоюдному согласию. После продажи контрольного пакета клиники инвестору из Москвы в 2017 году он заключил контракт на три года, но в итоге проработал только два. По его словам, он выполнил поставленные задачи (интегрировал «Медлайф» в систему «Медси») и сейчас не видит смысла оставаться. Ближайший год топ-менеджер планирует отдыхать. Затем, по его словам, он будет изучать предложения, которые уже есть. Господин Беляев отметил, что не планирует в дальнейшей карьере быть на руководящих должностях, но может поработать советником.

Напомним, группа « Медлайф» объединяет частный многопрофильный медицинский центр, в составе которого семь профильных клиник и центр обслуживания клиентов. Минувшей осенью ГК «Медси» завершила покупку пермского ООО «Клиники здоровья „Медлайф“». Из состава владельцев вышли основатели сети Вячеслав Логинов и Вячеслав Беляев, владевшие 30 и 10% соответственно. 60% пермской сети «Медси» уже приобрела в 2017 году. По итогам 2018 года ООО «КЗ „Медлайф“» отчиталось о выручке в 429 млн руб. (в 2017-м — 68,6 млн руб.) и прибыли в 15 млн руб. (в 2017-м — 9 млн руб.). В холдинге трудится 280 человек.