Вице-президент Венесуэлы посетит Москву 21 августа

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес посетит Москву с официальным визитом в среду, где встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. «Такая встреча запланирована на 21 августа»,— сообщили в Министерстве иностранных дел России (цитата по «РИА Новости»).

Месяцем ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков встретился в Каракасе с президентом Николасом Мадуро и с Делси Родригес, а также с коллегами из внешнеполитического ведомства Венесуэлы. В ходе встреч обсуждалось торговое и промышленное сотрудничество двух стран.

Напомним, в мае этого года при посредничестве Норвегии начались непрямые переговоры между властью (действующим президентом Николасом Мадуро) и оппозицией (Хуаном Гуайдо, объявившим себя исполняющим обязанности президента, и его сторонниками). Первый этап переговоров прошел в мае в Осло, второй начался в июле на Барбадосе. В участии в запланированной на начало августа очередной встрече на Барбадосе власти Венесуэлы отказались.

О развитии конфликта в Венесуэле читайте в материале “Ъ” «На Николаса Мадуро давят словами и санкциями».