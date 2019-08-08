Каракас отказался от диалога с оппозицией на Барбадосе

Власти Венесуэлы решили, что правительственная делегация не будет участвовать в переговорах на Барбадосе. Встреча с венесуэльской оппозицией была запланирована на 8 и 9 августа.
Об отказе от диалога объявил министр связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригес. По его словам, такое решение принял действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро.
Ранее он объявил о старте переговорного процесса с оппозицией на острове Барбадос.
По данным источников, оппозиционный лидер Хуан Гуайдо невысоко оценивает вероятность прорыва на переговорах, настаивая на том, что главным условием являются досрочные президентские выборы.
В мае в Осло прошли как минимум два раунда непрямых переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы, организованных при посредничестве правительства Норвегии.
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