Замглавы МИД России встретился в Каракасе с президентом Мадуро

Замглавы Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Рябков встретился в Каракасе с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, а также обсудил в ходе консультаций на уровне заместителей глав МИД расширение присутствия российских компаний в регионе.

Как сообщил журналистам господин Рябков, на уровне министерств подробно обсуждалось развитие двустороннего сотрудничества в области торговли.

«В частности, речь шла о том, как расширить присутствие российских компаний здесь во всех отраслях — машиностроении, фармацевтике, углеводородах, добывающей промышленности»,— сказал дипломат (цитата по ТАСС). По словам дипломата, он встретился и с вице-президентом республики Делси Родригес.

Также господин Рябков прокомментировал прошедший на Барбадосе последний раунд переговоров между правительством и оппозицией Венесуэлы. Дипломат сообщил журналистам, что «воодушевлен, что последний раунд, прошедший на острове Барбадос, завершился с большим пониманием, сближением».

Напомним, в мае в Осло прошли как минимум два раунда непрямых переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы, организованных при посредничестве правительства Норвегии. 8 июля новый этап диалога при норвежском посредничестве стартовал на Барбадосе.

Об отношениях Каракаса с Москвой и Вашингтоном читайте в интервью главы МИД Венесуэлы “Ъ” «“Раз США ограничивают дипломатов, штаб-квартиру ООН стоит перенести”».