Новые номера можно вешать на машины и мотоциклы МВД разъяснило ситуацию с применением ГОСТа о регистрационных знаках

В МВД России официально разъяснили ситуацию с выдачей государственных номеров нового образца для мотоциклов и японских праворульных машин. Автовладельцы и мотоциклисты имеют право самостоятельно обратиться в частные фирмы и напечатать знак за свой счет. Стоит это порядка 1,5–2 тыс. руб. Ездить с таким номером разрешено. В подразделениях ГИБДД будут пока выдавать знаки старого образца.

В МВД России по запросу “Ъ” разъяснили ситуацию с применением автомобильных номеров нового образца. Речь идет о применении нового ГОСТ Р 50577–2018, который вводит, в частности, новые двухстрочные задние номера для владельцев японских машин и новые уменьшенные мотоциклетные знаки.

«На сегодняшний день применение уменьшенных регистрационных знаков не запрещено, но они могут быть установлены только на тех транспортных средствах, которые имеют нестандартные места для их установки, что прямо предусмотрено новой редакцией ГОСТа,— пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк.— Для изготовления таких знаков владелец автомобиля или мотоцикла может по собственной инициативе обратиться в соответствующую организацию.

Следует учесть, что указанные знаки могут быть изготовлены организациями, имеющими свидетельство об утверждении изготовленного образца данных типов государственных регистрационных знаков транспортных средств».

Подобные свидетельства выдаются ГИБДД на каждый типоразмер знаков, автовладелец имеет право попросить сотрудников фирмы документ показать. В сети уже активно рекламируются услуги компаний, готовых изготовить номер по новому стандарту, средняя цена — 1,5–2 тыс. руб. за один знак.

Что касается регистрационных подразделений ГИБДД, то они пока продолжат выдавать номера, соответствующие старому стандарту 1993 года, пояснила Ирина Волк. Центр специального назначения в области безопасности дорожного движения МВД ранее уже заказал несколько партий госзнаков для регионов — в техзадании указывается старый ГОСТ.

Напомним, идея о разработке нового стандарта на автомобильные номера была предложена Научно-исследовательским центром безопасности дорожного движения МВД еще в 2016 году. Документ был утвержден в сентябре 2018 года с отложенным сроком действия. Стандарт вводит новые типоразмеры и форматы номеров. Для мотоциклистов — госзнаки уменьшенного размера: они удобнее крепятся на площадках современных мотоциклов, их не отрывает потоком воздуха от кронштейна. Введен также новый вид задних двухстрочных номеров для праворульных японских, а также американских и некоторых марок советских автомобилей. Обычный однострочный на заднюю площадку таких машин не влезает — его приходится сгибать или устанавливать через нештатные переходники. В России, по данным ГИБДД, числится более 3,1 млн праворульных автомобилей. В Приморском крае из 806 тыс. транспортных средств 732 тыс.— с правым рулем.

Вступление в силу стандарта ранее переносилось. Первый раз ГИБДД попросила Росстандарт перенести срок вступления в силу документа с 1 января на 4 августа нынешнего года. В конце июля Госавтоинспекция снова направила обращение с просьбой об отсрочке. Росстандарт, в свою очередь, внес изменения в приказ о начале действия стандарта: в нем сказано, что ГОСТ вступает в силу 4 августа 2020 года «с правом досрочного применения». Подобная формулировка вызвала много вопросов у автовладельцев и изготовителей знаков. Дело в том, что в конце июня пленум Верховного суда разъяснил нижестоящим судам нюансы применения 12-й главы КоАП (санкции за нарушения правил дорожного движения). В документе сказано, в частности, что управление автомобилем с номерами, изготовленными не по стандарту, приравнивается к езде с подложными номерами, что влечет лишение прав. Многие СМИ, включая “Ъ”, обратились в ГИБДД России за разъяснением.

Координатор программы «Мотограждане» Павел Сосков разъяснения МВД поддержал. «Нельзя сказать, что для мотоциклистов крепление номеров — это проблема номер один,— пояснил он “Ъ”.— Но большие, так называемые тракторные номера действительно никуда не помещаются. На спортбайках, где очень важна аэродинамика, приходится госзнаки подгибать, прятать, в итоге они получаются нечитаемыми. Новые номера приветствуем».

Позицию МВД поддержала и глава Союза производителей государственных регзнаков транспортных средств Людмила Шерстнева: «У нас очереди образовались из желающих сделать номера нового типа». По ее оценкам, 90% желающих получить новые знаки заказывают двухстрочные номера для 'японок' и 'американок' (так называемый типа 1А)

Официальных сведений о том, сколько компаний получили свидетельства ГИБДД на изготовление номеров по новому стандарту, в МВД пока не раскрыли (“Ъ” эти данные запрашивал).

Согласно новому ГОСТу, на каждом номере должна быть нанесена специальная лазерная маркировка — это необходимо для электронного учета знаков. Соответственно, у каждой фирмы, которая номера печатает и получает свидетельство, должна быть установка по нанесению гравировки, пояснил “Ъ” член технического комитета «Безопасность дорожного движения» при Росстандарте Петр Шляхин. По его мнению, по факту таких фирм на данный момент мало, поскольку оборудование очень дорогое. Цена может достигать 11 млн. руб, рассказывали ранее “Ъ” производители знаков. Уже есть случаи, когда компании, у которых нет оборудования, обманывают покупателей и печатают знаки нового стандарта без лазерной гравировки, говорит Людмила Шерстнева. «Если такой знак обнаружит инспектор, то он сочтет его подложным, это может привести к лишению прав», отмечает она.

Для того, чтобы новые номера корректно считывались автоматическими камерами, необходимо поменять программное обеспечение, рассказал “Ъ” официальный представитель компании «Технологии распознавания» (производитель камер «Автоураган») Сергей Кусов. Новый «софт» уже доработан и протестирован, теперь его нужно «залить» в каждую камеру. Делается это дистанционно, но оператор системы фотовидеофиксации должен скачать специальный plug-in.

Большая камер типа «Стрелка-СТ» и «Стрелка+» работает на современном самообучающемся «софте», пояснил “Ъ” региональный директор корпорации «Строй Инвест Проект» (производитель комплексов) Андрей Заушицын, поэтому каких-то глобальных операций для работы с новым ГОСТом не требуется. «''Стрелки'' первого поколения либо давно демонтированы, либо уже работают на новом ПО»,— заметил он.

Иван Буранов