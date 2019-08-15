Дело «Кредит экспресса» выносят из СИЗО

Басманный суд отказался продлить срок содержания под стражей бывшего руководителя московского филиала банка «Кредит экспресс» Елены Чуевой и отправил ее под домашний арест. Госпожа Чуева проходит по делу о хищении и растрате средств вкладчиков кредитного учреждения на $920 тыс. и 180 млн руб. Причиной смягчения меры пресечения стало плохое состояние здоровья подследственной. Ранее из СИЗО по той же причине была выпущена экс-предправления банка Алла Кабанова, и теперь под стражей остается лишь бывший акционер кредитного учреждения, основатель группы компаний «Вашъ финансовый попечитель» Василий Бойко-Великий. Ему меру пресечения суд продлил до 19 ноября.

Басманный суд столицы рассмотрел ходатайства о продлении меры пресечения семи фигурантам уголовного дела о хищении и растрате в банке «Кредит экспресс», и решение по одному из них оказалось неожиданным. Суд постановил изменить меру пресечения бывшему руководителю столичного филиала кредитного учреждения Елене Чуевой по состоянию здоровья, переведя ее из СИЗО под домашний арест (следствие настаивало на том, что обвиняемая должна оставаться под стражей). Отметим, что недавно апелляционная инстанция Мосгорсуда приняла такое же решение по той же причине в отношении бывшего председателя правления банка Аллы Кабановой.

Еще четыре фигуранта — бывшие главный бухгалтер банка Мария Антонова, глава отдела кассовых операций банка Наталья Ципинова, а также сотрудники кредитного учреждения Егор Пихтин и Анастасия Новотная — изначально находились под домашним арестом. Таким образом, теперь под стражей остается лишь основатель группы компаний «Вашъ финансовый попечитель» и агрохолдинга «Рузское молоко» Василий Бойко-Великий. Ему суд продлил срок ареста, и бизнесмен будет находиться в московском СИЗО №4 «Медведь» до 19 ноября. Стоит отметить, что недавно арестованного в следственном изоляторе посетил уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов. По словам сопровождавших бизнес-омбудсмена адвокатов господина Бойко-Великого, господин Титов «выразил уверенность, что арест бизнесмена был выбран судом неверно». Адвокаты утверждают, что господин Титов намерен изучить материалы этого дела и «будет настаивать на освобождении из СИЗО Василия Бойко-Великого».

Как ранее сообщал “Ъ”, Василия Бойко-Великого, Аллу Кабанову и Елену Чуеву Басманный суд арестовал 20 июня этого года. Все они, а также другие фигуранты дела обвиняются в хищении средств банка и его клиентов путем выдачи кредитов, в том числе фиктивных, на общую сумму 180 млн руб. и $920 тыс. В уголовном деле 31 эпизод, господин Бойко-Великий на данный момент проходит по одному из них. По версии Главного следственного управления Следственного комитета России (СКР), бизнесмен, у которого было 10% акций кредитного учреждения, и его старая знакомая Алла Кабанова в 2014 году похитили 500 тыс. руб., принадлежащие другому бывшему акционеру «Кредит экспресса» — Владимиру Шейнину. Согласно материалам дела, деньги, находившиеся на счету потерпевшего, с помощью внутрибанковской системы «Сапфир» были переведены в кассу кредитного учреждения и обналичены.

Отметим, что следствие полагает, будто господин Бойко-Великий, несмотря на то что владел небольшим процентом акций банка, контролировал деятельность кредитного учреждения.

Доказательством этого СКР считает тот факт, что многие фиктивные кредиты были оформлены на сотрудников подконтрольных бизнесмену предприятий.

ЦБ отозвал лицензию у «Кредит экспресса» 15 марта 2018 года. По данным на 1 марта 2018 года, по величине активов кредитное учреждение занимало 372-е место в российской банковской системе.

Стоит отметить, что Василий Бойко-Великий является фигурантом еще одного дела — о мошенничестве с земельными участками в Рузском районе Подмосковья. Сейчас это дело слушается в Рузском городском суде. По данным “Ъ”, все технические вопросы, связанные с доставкой 21 августа обвиняемого на процесс в Рузу из московского СИЗО, уже решены.

Владислав Трифонов