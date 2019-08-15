При жесткой посадке A321 в Подмосковье пострадали не менее десяти человек

В результате аварийной посадки самолета A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» на кукурузное поле в Подмосковье пострадало десять человек. В сообщении регионального МЧС указано, что среди пострадавших — трое детей. Всего на борту самолета, следовавшего рейсом U6178 Москва—Симферополь, находились 226 человек.

«Все люди из самолета эвакуированы. К месту жесткой посадки самолета направлено восемь автобусов, на которых все пассажиры будут доставлены в аэропорт Жуковский»,— сообщили в ведомстве.

Источник ТАСС утверждает, что при посадке пострадало 23 человека, девять из них — дети от двух до девяти лет. Пострадавших госпитализировали в больницы Жуковского и Раменского.

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Как ранее сообщили в Росавиации, Airbus A321, вылетевший из подмосковного аэропорта Жуковский в Симферопль, был вынужден совершить жесткую посадку в кукурузном поле из-за столкновения со стаей чаек. В МЧС сказали, что причина аварийной посадки — отказ правого двигателя, который загорелся после попадания в него птицы. Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Подробнее — в публикации “Ъ” «Кукуруза приняла аэробус».