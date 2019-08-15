Уголовное дело возбуждено после жесткой посадки А321 в Подмосковье

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело после аварийной посадки в Подмосковье Airbus А321 компании «Уральские авиалинии». Дело возбуждено по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Как ранее сообщили в Росавиации, Airbus A321, вылетевший из подмосковного аэропорта Жуковский в Симферополь, был вынужден совершить жесткую посадку в кукурузном поле из-за столкновения со стаей чаек. В МЧС сказали, что причина аварийной посадки — отказ правого двигателя, который загорелся после попадания в него птицы. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. По предварительным данным, при посадке пострадало десять человек, в том числе трое детей.

Следственно-оперативная группа устанавливает обстоятельства и причины произошедшего.

Подробнее о ЧП читайте в публикации “Ъ” «Кукуруза приняла аэробус».