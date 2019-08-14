15 августа, четверг
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Минюст потребовал от Минпросвещения отказаться от нового перечня учебников

Минюст направил Минпросвещению представление об отмене декабрьского приказа, утвердившего новый федеральный перечень учебников (ФПУ), сообщает РБК. По мнению Минюста, документ был принят с нарушениями.

Директор департамента регистрации ведомственных нормативных правовых актов Минюста Владимир Кочетков сообщил, что приказ должен был пройти процедуру госрегистрации. Однако на утверждение в Минюст он так и не поступил, а значит, по мнению господина Кочеткова, не имеет силы.

Минпросвещение считает, что документ не нужно было регистрировать в Минюсте. «Приказ №345 от 28 декабря 2018 года, как и предыдущий приказ от 2014 года, не направлялся в Министерство юстиции в силу разъяснений, данных Минюстом в 2014 году, о том, что подобные приказы регистрации не подлежат»,— сообщили в министерстве.

Напомним, последний ФПУ был утвержден министром просвещения РФ Ольгой Васильевой в конце 2018 года. Треть учебников исключили из перечня, а большинство наименований распределилось между двумя компаниями: издательством «Просвещение» (573 наименования) и корпорацией «Российский учебник» (256 наименований, объединяет издательства «Дрофа» и «Астрель», а также группу «Вентана-Граф»). ФАС завела дело против Минпросвещения, чтобы вернуть в перечень пособия других издательств.

Подробности — в материале “Ъ” «ФАС предупредила Министерство просвещения».

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя