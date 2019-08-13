Проектировщик гидроузла требует неустойку с администрации Волжского бассейна

Генеральный проектировщик низконапорного гидроузла в Нижегородской области, самарское ООО «Техтрансстрой», в двух арбитражных инстанциях взыскал с генподрядчика ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей» 54,4 млн руб. неустойки по подготовке документов инженерного сооружения, следует из судебной картотеки.

Напомним, стороны заключили контракт на проектирование гидроузла в Балахнинском районе 31 мая 2017 года. За 962,5 млн руб. ООО «Техтрансстрой» обязалось разработать и согласовать проект гидроузла и водохранилища в Главгосэкспертизе до 25 декабря 2018 года, однако сроки были сорваны в связи с замечаниями властей. В материалах дела говорится, что проектировщик представил акт отчет о выполненной работе за октябрь 2018 года на подпись заказчику и потребовал оплаты. Однако в администрации Волжского бассейна заявили о превышении сметной стоимости над предельной стоимостью строительства и указали на отсутствие экспертизы, отказавшись принять работу. Тем не менее, суды двух инстанций поддержали доводы истца.

Отметим, это не единственный иск ООО «Техтрансстрой» к заказчику по проекту гидроузла. В арбитражном суде Москвы истец требует с ФБУ еще 28 млн руб. неустойки, предварительное заседание назначено на 13 августа.

Добавим, распоряжением премьер-министра Дмитрия Медведева проект гидроузла должен быть согласован до 16 октября 2019 года. Строительство плотины и водохранилища должно восстановить судоходство на участке Волги. Стоимость проекта оценивается в 43,5 млрд руб., ввод запланирован на 2022 год, однако сроки, очевидно, будут сдвинуты: у нижегородских и балахнинских властей возникла масса претензий к проекту. Против строительства выступает население Балахны и экологи, они опасаются затопления территорий и масштабного экологического ущерба. При этом судоходная отрасль заявляет о миллиардных убытках из-за обмеления Волги после отказа властей поднять уровень Чебоксарской ГЭС.

Подробнее о проектировании низконапорной плотины – в материале “Ъ” «Гидроузел не вяжется».

Владимир Зубарев