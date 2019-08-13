Минтруд готовит приказ об увеличении срока выплаты детских пособий от 1,5 до 3 лет

Срок выплаты пособий на первого и второго ребенка будет увеличен с 1 года 6 месяцев до 3 лет, соответствующий проект изменений в законодательство подготовил Минтруд. Документ также предусматривает изменение параметров доходов семьи с полуторакратного до двукратного размера прожиточного минимума при назначении пособия.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет круг получателей ежемесячных выплат на первого и второго ребенка, а также продляет выплаты на детей до трехлетнего возраста.
Напомним, о необходимости повысить «историческое, очень маленькое пособие» в 50 руб. Дмитрий Медведев заявил 18 июня. Позднее президент Владимир Путин, отвечая на соответствующий вопрос на прямой линии, анонсировал повышение пособия до 10–11 тыс. руб.
Подробнее о реформе выплаты пособий — в материале “Ъ” «Детские пособия сделают менее обидными».
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