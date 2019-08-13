Экс-президента Киргизии Атамбаева обвинили в подготовке госпереворота

Глава Госкомитета нацбезопасности Киргизии Орозбек Опумбаев заявил на пресс-конференции, что бывший президент республики Алмазбек Атамбаев готовился к осуществлению госпереворота. Как утверждает господин Опумбаев, экс-президенту «нужна была кровь», и он ожидал столкновений с силовиками на территории своей резиденции. Ему инкриминируется участие в нескольких особо тяжких преступлениях.

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По словам господина Опумбаева, дома у господина Атамбаева нашли склад оружия, в том числе снайперские винтовки, пистолеты, ружья. Также третий этаж резиденции был похож на военный бункер: там были ДЗОТы (долговременные замаскированные огневые точки ) и боевые точки для длительной обороны.

«Атамбаеву нужна была кровь, я это открыто заявляю! Ему нужна была кровь для проведения госпереворота»,— утверждает Орозбек Опумбаев (цитата по «РИА Новости»).

Глава Госкомитета рассказал, что участвовавший в штурме дома экс-президента боец спецподразделения был убит из оружия, найденного в резиденции. Алмазбек Атамбаев стрелял в бойцов спецназа на поражение, отметил господин Опумбаев. «Это было цинично, это было просто убийство!» — добавил он. Сам господин Атамбаев ранее говорил, что старался не стрелять в людей.

Генпрокурор Киргизии Откурбек Джамшитов сообщил, что наложен арест на 120 единиц имущества Алмазбека Атамбаева. Начальник управления Генпрокуратуры Замир Бейшекеев рассказал, что бывшему главе государства инкриминируется применение насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, организация массовых беспорядков, убийства, покушения на убийство, убийство сотрудника правоохранительных органов и организация захвата заложников.

Напомним, экс-президент Киргизии был арестован 8 августа после двухдневного штурма его резиденции. В результате спецоперации погиб один и было ранено 85 человек. Господина Атамбаева заподозрили в коррупции, узурпации власти и сотрудничестве с криминальными структурами. Все обвинения он счел сфабрикованными и отказывается сотрудничать со следствием.

О задержании Алмазбека Атамбаева читайте в материале “Ъ” «Президента Киргизии свергли через два года после отставки».