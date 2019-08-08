Атамбаев заявил о намерении провести митинг в Бишкеке

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев объявил о намерении провести митинг в Бишкеке.

«Часть моих сторонников хочет идти на Белый дом (здание парламента и администрации президента.— “Ъ”), часть — к “Форуму” (штаб-квартира Социал-демократической партии Киргизии.— “Ъ”). Мы вначале к “Форуму” пойдем часам к 16:00 (13:00 мск)»,— приводит «РИА Новости» слова бывшего главы государства.

Кроме того, Алмазбек Атамбаев пообещал отпустить взятых в заложники спецназовцев, которые участвовали в операции по его задержанию. «Это чьи-то дети, и я понимаю это. Мы их обязательно отпустим. Большинство мы отпустили еще вчера»,— сказал он.

Господин Атамбаев также признался, что стрелял, когда в его резиденцию пришел спецназ. «Оружие было только у меня, когда ребята — спецназ — пошли на третий этаж, я стрелял пять-шесть раз вверх»,— сказал он, добавив, что старался не стрелять в людей.

Накануне политическая борьба в Киргизии переросла в силовое противостояние, в центре которого оказался бывший президент. Предпринятая спецназом попытка задержания обвиненного в коррупции экс-главы государства вылилась в уличные бои у резиденции господина Атамбаева, поддержать которого вышли сотни его сторонников. В Минздраве «Интерфаксу» сообщили, что после столкновений к медикам обратилось 52 человека, один погиб.

Ранее сегодня президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков обвинил бывшего президента в грубом нарушении конституции и законов страны из-за того, что господин Атамбаев оказал «жесткое вооруженное сопротивление проведению следственных мероприятий в рамках закона».

Подробнее — в материале “Ъ” «Бывший президент Киргизии ушел в оборону».