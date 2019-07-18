Банкира включили в культурное ОПС

В деле оргпреступного сообщества (ОПС), созданного, по версии Следственного комитета России (СКР), для хищения бюджетных средств, выделяемых на реставрацию объектов культурного наследия, появился новый фигурант. Им стал бывший председатель правления банка «Нефтяной альянс» Олег Григор, которого суд арестовал по ходатайству следствия.

Судья Басманного райсуда Наталья Дударь удовлетворила ходатайство СКР об аресте до 18 сентября Олега Григора. Бывший глава «Нефтяного альянса» обвиняется следствием в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК (участие в организованном преступном сообществе) и ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, банкир являлся сообщником бывшего замминистра культуры Григория Пирумова, создавшего, как считает следствие, ОПС. Григорий Пирумов и его дочь Карина Пирумова совместно через ЗАО «Русский дом недвижимости» являлись владельцами 6,2% акций КБ. При этом через счета банка проходили похищенные средства.

Помимо господина Пирумова в СИЗО находится руководитель группы компаний «Роспан» Никита Колесников, обвиняемый в участии в ОПС. Еще одним фигурантом дела является бывший директор департамента управления имуществом Минкультуры Борис Мазо, скрывшийся от следствия и заочно арестованный Басманным судом.

По версии следствия, Григорий Пирумов и Борис Мазо «в связи с занимаемыми должностями были осведомлены о регулярном выделении Минкульту РФ бюджетных средств для проведения строительных и ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного и исторического наследия РФ», чем и решили воспользоваться. Как считают в СКР, еще осенью 2013 года они создали ОПС для хищения этих средств. При этом бизнесмену Никите Колесникову следствие отвело роль участника ОПС, который руководил вместе с некими своими подчиненными из компании «Роспан» «структурным подразделением» преступного сообщества.

Фигурантам дела пока вменяются четыре преступных эпизода, которые относятся к 2013–2015 годам.

В частности, речь идет о хищении более 2 млн руб. при реставрации Иоанно-Предтеченского ставропигиального женского монастыря, хищении 23,6 млн руб. при ремонте калининградского объекта культурного наследия «Башня "Кронпринц"», покушении на хищение 66,9 млн руб. при строительстве Государственного музея космонавтики и главном обвинении — хищении не менее 450 млн руб. при строительстве объектов Эрмитажа.

Напомним, ЦБ отозвал лицензию у «Нефтяного альянса» еще в марте 2017 года в том числе за несоблюдение закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» и снижение размера собственных средств банка ниже минимального значения его уставного капитала. Выяснилось также, что КБ размещал средства в низкокачественные активы и не создавал адекватных принятым рискам резервов.

Долги «Нефтяного альянса» составили около 6 млрд руб. АСВ и временная администрация банка добивались привлечения топ-менеджеров «Нефтяного альянса» к уголовной ответственности с конца марта 2017 года — вначале за сокрытие документации и хищение недвижимости. Вскоре полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), к которому впоследствии были приобщены материалы о совершении других преступлений.

Николай Сергеев