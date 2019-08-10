Кой-Таш не отразился на Иссык-Куле

Политический кризис в Киргизии не повлиял на ход прошедшего в пятницу в этой стране заседания межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В Чолпон-Ате премьеры стран «пятерки» приблизились к одобрению перераспределения таможенных пошлин на ввозимые в союз товары, приступили к созданию нового режима для бизнеса — наднациональных компаний ЕАЭС, а также обсудили ход согласования новых зон свободной торговли союза с другими странами. В частности, ожидается, что такое соглашение между ЕАЭС и Сингапуром может быть подписано уже 1 октября.

Встреча глав правительств стран ЕАЭС в курортном городе Чолпон-Ата прошла на фоне сложной обстановки в стране, накалившейся в связи со спецоперацией по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции Кой-Таш (см. “Ъ” от 8 и 9 августа). Накануне заседания сразу по прилете в Киргизию российский премьер Дмитрий Медведев выразил надежду, что события в этой стране «не создадут дополнительного неблагоприятного фона для проведения совета глав правительств».

Эти надежды оправдались: на берегу озера Иссык-Куль в Чолпон-Ате царила даже скорее праздничная обстановка, нехарактерная для мероприятий такого рода.

Главы правительств торжественно погасили марки, выпущенные по случаю 5-летия подписания договора о ЕАЭС и 25-летия самой идеи евразийской интеграции, вечером состоялся концерт джазовой и классической музыки под открытым небом.

Главным ожиданием от встречи было урегулирование вопроса о распределении сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами стран «пятерки».

Накануне заседания на встрече глав делегаций Евразийского межправительственного совета с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым Дмитрий Медведев выразил надежду, что сторонам удастся окончательно договориться по этой проблеме. Однако надежды оправдались не в полной мере: огласить какое-либо решение премьеры в пятницу не смогли. Обсуждение проходило в рамках закрытого заседания в узком составе, в расширенном же формате стороны говорили лишь о важности принятия окончательного решения по этому вопросу.

Напомним, нынешние нормативы действуют лишь до конца 2019 года, суммы таможенных пошлин распределяются исходя из следующих пропорций: Армения — 1,22%, Белоруссия — 4,56%, Казахстан — 7%, Киргизия — 1,9%, Россия — 85,26%. Четыре из пяти стран-участниц были заинтересованы в сохранении этого порядка на бессрочной основе, однако Белоруссия подняла вопрос о перераспределении — заявив, что недополучает около одного процентного пункта при разделе ввозных таможенных пошлин ЕАЭС. На апрельском заседании межправсовета в Ереване главы правительств договориться не смогли и заявили о необходимости двух-трехнедельных консультаций.

На этот раз «пятерка» была ближе к соглашению: как сообщил журналистам глава Минэкономики РФ Максим Орешкин, «достигнут существенный прогресс, на столе уже лежат конкретные предложения, которые устраивают большую часть сторон, которые пока никто не отвергает». По его словам, паузу в полторы недели взяла белорусская сторона для того, чтобы провести внутренние согласования. Как отметил первый вице-премьер и министр финансов РФ Антон Силуанов, после этого предложения будут вновь вынесены на решение совета — его необходимо принять до конца года.

Традиционная тема таких заседаний — создание равных условий хозяйствования на общем пространстве ЕАЭС.

«Постепенно мы учимся принимать решения национального уровня с оглядкой на обязательства в ЕАЭС»,— сказал в пятницу белорусский премьер Сергей Румас. По его словам, «продолжают поступать запросы от предприятий и организаций по особенностям работы на рынках стран ЕАЭС, доступу к госзакупкам, специфике субсидирования национальных производителей, транзиту и таможенно-тарифной политике. Они требуют дальнейшего рассмотрения и решения с учетом норм договора о ЕАЭС». В контексте этой темы Максим Орешкин сообщил об обсуждении нового механизма наднациональных компаний, которые будут находиться в юрисдикции ЕАЭС: принято решение начать проработку необходимых правовых документов. По оценкам российского министра, такие компании появятся не раньше 2021–2022 годов: «В первую очередь это будет касаться компаний, которые работают не на локальных рынках, а сразу на рынок всей "пятерки" или большинства стран. Получение такого статуса сделает их работу более комфортной на всех этих рынках — в рамках единого юридического лица».

По части внешних связей союза речь на заседании шла о создании зон свободной торговли (ЗСТ) с другими странами. Дмитрий Медведев сообщил об успешном ходе переговоров по этой теме с Сингапуром, Израилем и Египтом. Предварительную дату подписания договора о создании ЗСТ с Сингапуром обозначил глава армянского правительства Никол Пашинян: по его словам, это может произойти 1 октября в Ереване. В связи с этим он попросил государства—члены ЕАЭС максимально ускорить процедуры, связанные с согласованием проекта договора. Если все получится, на подписание на саммит ЕАЭС в Ереван уже пообещал приехать премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун.

Евгения Крючкова, Чолпон-Ата