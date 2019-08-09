СКР провел обыски по делу о беспорядках во время протестов в сквере

Следственное управление СКР по Свердловской области провело обыски в рамках уголовного дела о массовых беспорядках (ч.3 ст. 212 УК РФ) во время протестов против строительства храма Святой Екатерины, сообщил адвокат Роман Качанов на своей странице в Facebook. Мероприятия прошли у Ярослава Ширшикова, который проходит по делу подозреваемым.

«В 7 с лишним утра ко мне вломились с обыском. Действовали очень жестко. Сотрудники в масках разбили мне нос, губу, душили, чуть не сломали новые очки. Хотя я повода не давал и не препятствовал следственным действиям. Изъяли ноут. Иду в травму снимать побои»,— рассказал господин Ширшиков.

12 июля сотрудники УФСБ и СКР по Свердловской области уже проводили обыски в рамках уголовного дела о беспорядках у Максима Корчемкина, Татьяны Маркиной и Евгения Березняка. Все трое являются подозреваемыми по делу. Также известно об уголовном деле по факту повреждения забора во время протестов. Екатеринбуржца Евгения Старцева подозревают по ч.1 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Ущерб оценили в 923 тыс. руб. Еще одно дело возбуждено по факту оскорбления сотрудника пресс-службы местной полиции Евгения Крюкова (319 УК РФ). Известно, что он был одет в гражданскую одежду и не предъявлял удостоверения. Активиста Вадима Панкратова обвинили в применении насилия по отношению к полицейскому (ст. 318 УК РФ). Он якобы ударил газетой подполковника Антона Трошина во время конфликта. 7 августа стало известно о расследовании уголовного дела по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия). О наличии фигурантов в нем неизвестно.

Храм Святой Екатерины планировалось построить к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году. С 13 по 16 мая в сквере прошли акции протеста. За это время полиция задержала около 100 человек, 30 их которых были арестованы.

Подробнее о ситуации храмом — в материале “Ъ-Урал” «Сквер возвращают на место»