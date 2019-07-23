Суд вернул следствию дело о нападении на полицейского во время протестов в Екатеринбурге

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вернул следователям дело екатеринбургского активиста Вадима Панкратова (также известен как «Дед Пикет»), которого обвиняют в применении насилия по отношению полицейского (ст. 318 УК РФ) во время протестов против строительства храма Святой Екатерины.

Как сообщили в суде, следствие выступило с ходатайством о прекращении уголовного дела и назначении обвиняемому штрафа. «В материалах дела не содержится сведений о признании им своей вины и заглаживании вины перед потерпевшим»,— рассказали в пресс-службе.

В ночь с 13 на 14 мая, во время задержаний участников акций, Вадим Панкратов и еще несколько человек окружили полицейский автомобиль. В ходе словесного конфликта с полицейскими, господин Панкратов якобы ударил одного из полицейских свернутой газетой. Потерпевшим по делу проходит подполковник Антон Трошин. Ранее за активиста заступилась уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Она заверила, что будет защищать активиста.

Акции против строительства храма в сквере у театра драмы проходили с 13 по 16 мая. За это время полиция задержала около 100 человек, 30 из них арестовали, еще несколько человек получили штрафы от 10 тыс. до 15 тыс. руб. Свердловские власти обратили внимание на требования протестующих только после того, как президент РФ Владимир Путин предложил провести опрос о выборе места под возведение храма.

16 июня Екатеринбургская епархия РПЦ отказалась от права возводить храм в сквере. Опрос о месте строительства проведут в середине сентября. На выбор предложат две площадки: на улице Фурманова и на улице Горького (территория бывшего приборостроительного завода). Стройка начнется не раньше конца 2020 года.