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Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев

Фото: Vladimir Pirogov/File Photo / Reuters

Бывший президент Киргизии Атамбаев арестован до 26 августа

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, задержанный накануне, арестован по решению суда. Господин Атамбаев помещен под стражу до 26 августа, заявил ТАСС его адвокат Сергей Слесарев.

Экс-президенту предъявили предварительные обвинения по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Арестованного поместили в СИЗО Госкомитета нацбезопасности. «Судья Первомайского районного суда Адылбек Субанкулов экстренно провел в Госкомитете нацбезопасности выездное заседание и избрал меру пресечения»,— рассказал «РИА Новости» адвокат.

Во время операции по захвату Алмазбека Атамбаева, продолжавшейся два дня, погиб один и было ранено 85 человек. Претензии нынешнего руководства страны к господину Атамбаеву многочисленны: его обвиняют в коррупции, узурпации власти, сотрудничестве с криминальными структурами и многом другом. Сам экс-президент считает все обвинения сфабрикованными.

Подробности задержания Алмазбека Атамбаева — в материале “Ъ” «Президента Киргизии свергли через два года после отставки».

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