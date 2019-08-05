Склад боеприпасов под Ачинском накрыла волна

На территории Ачинского района под Красноярском введен режим чрезвычайной ситуации из-за пожара на складе боеприпасов. 5 августа в военной части недалеко от города Ачинск загорелось хранилище пороховых зарядов, начались взрывы. В результате пострадали восемь человек. По данным ТАСС, двое из них — военные. Ранее появилась информация об одном погибшем, но в Минобороны эту информацию опровергли. Осколки боеприпасов разлетались в радиусе 15 км. Военнослужащие части укрылись в бомбоубежище. Очевидцы сообщили о сильной ударной волне и выбитых окнах, дым от пожара дошел до Ачинска. В сети появилось видео инцидента.

На месте взрыва и пожара на складах военной части под Красноярском работали два пожарных поезда и беспилотные роботы «Уран-14». Последствия инцидента ликвидировали более 150 пожарных и 50 машин спецтехники. По словам очевидцев, хлопки были слышны до вечера. Недалеко от военной части расположен лагерь — более 250 детей отправили из опасной зоны в соседний город. Из ближайших населенных пунктов вывезли тысячи человек, сообщил журналистам губернатор Красноярского края Александр Усс. По его словам, количество эвакуированных может увеличиться, если пожар будет усиливаться: «Должно быть эвакуировано порядка 6 тыс. человек. По большей части вывоз людей либо завершен, либо проводится. В местах предполагаемого пребывания пострадавших создаются все необходимые условия. Будут предприняты меры по локализации самого очага возгорания и всего, что необходимо для того, чтобы предотвратить дальнейшее развитие событий. Радиус опасной зоны до конца еще не определен. Это будет зависеть от того, какие боеприпасы могут взрываться.

Этот склад горит очень локально, поэтому в зависимости от распространения огня возможно изменение зоны поражения».

Из-за пожара и взрывов работу остановил один из заводов района — АГК «Русала». Как говорят представители компании, сотрудников вывезли с места ЧП. Жители Ачинска самостоятельно пытались покинуть город на автомобилях, в результате образовались многокиллометровые пробки. Как сообщали очевидцы, в какой-то момент на заправке на выезде закончился бензин. Людей по громкой связи просили сохранять спокойствие и не поддаваться панике. “Ъ FM” поговорил с очевидцами и узнал, как в Ачинске реагируют на произошедшее.

«Мы уехали из города, потому что дома было страшно находиться. Навесные потолки ходили ходуном. Честно, даже не знаем, куда ехать дальше. Была сирена, какое-то оповещение, но ни один человек не разобрал, что говорилось. По новостям сказали :не паникуйте. Но как не паниковать, если все стены дрожат?» «Повсюду работают сирены. В городе паника, люди садятся в машины и покидают город. На выезде из города образовались огромные пробки. Нам прислали сообщения, что ведется эвакуация, но непонятно где именно. По радио никаких объявлений не было». «У рядом есть глиноземный комбинат — он ближе туда к Каменке, там повыбивало все стекла. Оттуда людей всех вывели, остались одни руководители. Все местные жители приготовили документы, деньги, которые можно взять с собой. В случае если начнется срочная и большая эвакуация, нас увезут в сторону Красноярска».

На складах военной части под Ачинском находятся около 40 тыс. боеприпасов к танковым и артиллерийским орудиям. Как подчеркивают в Минобороны, этот склад хотели расформировать к 2022 году. Более сильных взрывов ожидать не стоит, а вот пожар на таком складе потушить трудно, полагает главный редактор журнала «Арсенал отечества» Виктор Мураховский: «Самое худшее уже произошло, я имею в виду возгорание, детонацию метательных пороховых зарядов. Взрывная волна прошла, в близлежащих населенных пунктах выбило окна. Поскольку на этом складе нет реактивных снарядов, то и разлета боеприпасов не будет, то есть с точки зрения военных конструкторов, метательные заряды хороши тем, что они горят без доступа кислорода. Но с точки зрения пожарных это очень плохо: получается, что их нельзя потушить водой, пеногасящими составами, которые прекращают доступ кислорода к горению, поэтому здесь будет применятся другой метод — все будут засыпать землей и ждать, пока прогорит».

В администрации Ачинска прошло экстренное заседание штаба из-за ЧП, там обсудили возможность принять пострадавших. Тем временем в соцсетях появились люди, которые предлагают на время приютить у себя дома семьи из Ачинска.

Елена Иванова