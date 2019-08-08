Экс-президента Киргизии переквалифицировали из свидетеля в обвиняемого

После двухдневного штурма резиденции экс-президента Алмазбека Атамбаева его доставили на вертолете в главное следственное управление МВД Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба министерства. По информации издания 24.kg, теперь бывшего президента Киргизии допросят по делу о захвате заложников и убийстве замкомандира подразделения «Альфа». Вместе с ним задержали его помощницу Кундуз Жолдубаеву и экс-руководителя аппарата президента Фарида Ниязова. Сначала сотрудники МВД попытались вывезти Алмазбека Атамбаева из его резиденции в Кой-Таше на машине. Но сторонники экс-главы государства не пропустили автомобиль на блок-посте. Проехать объездными дорогами тоже не удалось. В операции принимали участие 2 тыс. сотрудников МВД, руководил лично глава ведомства Кашкар Джунушалиев. Тем временем стычки между сторонниками Атамбаева и силовиками все еще продолжаются.

Ранее 8 августа водомет с тараном снес ворота резиденции Алмазбека Атамбаева, а бойцы спецназа разогнали сторонников политика дымовыми шашками. Дорога к дому бывшего президента Киргизии заблокирована, силовики не пускают автомобили. Вокруг резиденции не работает сотовая связь и интернет, рассказал “Ъ FM” директор киргизского телеканала «Апрель» Дмитрий Ложников: «Территория его резиденции почти в 3 га обнесена высоким четырехметровым каменным забором. Непосредственно там находится трехэтажный особняк, постройки и большой двор. Силы милиции, спецназ в очень большом количестве, по некоторым данным, порядка 6 тыс. человек, снесли ворота, проникли на территорию резиденции, разогнали людей по окрестностям. Силовиков забрасывают камнями, те пытаются как-то отбиваться. Часть людей, около 500 человек, выдавили вверх по ущелью, заблокировали дорогу, спецназ держит оборону, не подпускает их к дому. Сторонники Атамбаева, которые продвигались снизу вверх к его дому разогнали первый кордон — там было около 50 камуфлированных силовиков».

Штурм резиденции Алмазбека Атамбаева начался еще вечером 7 августа. Тогда сторонники политика смогли отбить территорию и даже захватили в плен нескольких спецназовцев. Один человек погиб, около 80 были ранены. Глава госкомитета нацбезопасности Киргизии Орозбек Опумбаев даже заявил, что дом бывшего президента страны — это целый бункер. 7 августа Алмазбек Атамбаев защищался с оружием в руках, о чем он рассказал журналистам. Но уже через несколько часов после этого заявления экс-президент принял решение сдаться, чтобы избежать жертв среди мирного населения. «Я сразу предупреждал, что буду сопротивляться, потому что я не баран, которого поведут резать глотку. Ответственность за то, что случилось и со спецназовцами, и с гражданским населением несет полностью сегодняшняя власть во главе с Сооронбаем Жээнбековым, которому нужна не правда, а чтобы я любым путем замолчал, желательно навсегда»,— сказал Атамбаев.

Экс-президента Киргизии подозревают, в частности, в коррупции при модернизации ТЭЦ и в освобождении лидера ОПГ Азиза Батукаева по поддельным медицинским справкам. Бывшему главе республики прислали три повестки, чтобы допросить как свидетеля, но ни на одну из них экс-президент не ответил. А утром 8 августа действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что Алмазбек Атамбаев «грубо попрал конституцию и законы Киргизии». И добавил, что теперь его будут вызывать на допрос не как свидетеля, а как обвиняемого в тяжких преступлениях. Ранее сторонники бывшего главы государства собирались провести митинг в Бишкеке, но отменили мероприятие, рассказал адвокат Атамбаева Сергей Слесарев: «Митинг планировался на 16.00, но люди не смогли собраться в запланированном месте. Они остаются на тех территориях, на которых сейчас происходят события, в том числе в резиденции экс-президента».

Волнения могут продолжиться даже после задержания Алмазбека Атамбаева, говорит политолог, эксперт по странам СНГ Аркадий Дубнов: «Готовность сторонников Атамбаева провести митинг в Бишкеке была способом напугать, показать, что у них есть силы, и они ничего не боятся. В реальности предположить это было трудно, поскольку везде уже стоят блоки.

Бишкек находится в состоянии страха и хаоса.

Там уже закрываются магазины, базары, лавки. Люди одного поколения уже помнят две революции. Не исключено, что и на этот раз будут волнения. Самое опасное, если это произойдет на улицах Бишкека. К сожалению, у силовых структур Киргизии отсутствует профессиональный опыт и уверенность в том, что их потом не обвинят в превышении служебных полномочий, как это было в 2010 году во время противостояния между властью и оппозицией».

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Юлия Грицай, Сергей Гусев