Правительство выделит почти 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров

Правительство России направит на тушение лесных пожаров почти 6 млрд руб. из Резервного фонда. Как отметил на заседании премьер-министр Дмитрий Медведев, наиболее сложная ситуация сложилась в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии.

«Работы по тушению пожара идут, используются самолеты МЧС и Министерства обороны, другая техника, соответственно, эта работа должна быть продолжена, и ее нужно контролировать»,— приводит пресс-служба правительства слова господина Медведева.

Премьер также уточнил, что еще 600 млн руб. будет выделено Амурской области, которая пострадала из-за паводка. «Были подтоплены населённые пункты, муниципальные образования»,— отметил он.

Лесные пожары начались в России в июле. МЧС назвало основной причиной пожаров в Сибири неосторожное обращение с огнем. По прогнозу Гидрометцентра, в ближайшие дни пожароопасная ситуация в регионе сохранится.

Подробности — в материале “Ъ” «Пожары утонули в подсчетах».