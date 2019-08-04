Гидрометцентр предупредил о риске новых пожаров в Сибири

Пожароопасная ситуация сохранится в Сибири в ближайшие дни, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. «В Красноярском крае, в Иркутской области прогнозируем температуру выше нормы, примерно на четыре градуса»,— сказал он.

Господин Вильфанд уточнил, что в горных районах на севере Иркутской области идут дожди — пожары в них идут на спад, но возникает угроза схода селей.

Лесные пожары начались в России около трех недель назад. Как сообщил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, самая сложная обстановка — в Иркутской области, Красноярском крае, Республике Саха (Якутия) и Республике Бурятия.

«Авиалесохрана» отчиталась, что площадь пожаров в России уменьшилась на 171 га. На 4 августа огнем охвачены 2,935 млн га, днем ранее эта цифра равнялась 3,107 млн га.

Подробнее о ситуации с пожарами — в материале “Ъ” «Тушению пожаров подыскивают плательщиков».