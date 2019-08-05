МЧС назвало неосторожное обращение с огнем основной причиной пожаров в Сибири

По данным МЧС, большинство очагов природных пожаров в Сибири находятся возле дорог. Из этого следует, что основной причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнем, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства по итогам селекторного совещания.

Общая площадь возгораний на территории Сибири и Дальнего Востока с 30 июля сократилась на 25%. В частности, были потушены все природные пожары на особо охраняемых территориях. «Усиление группировки в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах подразделениями МЧС РФ и Минобороны позволило за неделю ликвидировать природные пожары на территории более 1 млн га»,— добавили в МЧС.

Лесные пожары начались в России в июле. Самая сложная обстановка — в Иркутской области, Красноярском крае, Республике Саха (Якутия) и Республике Бурятия. По состоянию на 4 августа огнем было охвачено 2,935 млн га. По прогнозу Гидрометцентра, в ближайшие дни пожароопасная ситуация в Сибири сохранится.

Подробнее о ситуации с пожарами — в материале “Ъ” «Тушению пожаров подыскивают плательщиков».