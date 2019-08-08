Протесты поссорили студентов с ректорами

Студенты высказались против отчисления за участие в несогласованных акциях. Учащиеся, выпускники и сотрудники РГГУ написали письмо с требованием не угрожать таким наказанием. А Высшая школа экономики, напротив, пообещала оказать юридическую поддержку задержанным студентам. Сами молодые люди устраивают одиночные пикеты в поддержку тех, кто уже арестован за участие в массовых беспорядках. Как обстоят дела в других вузах? И удастся ли студентам договориться с руководством университетов? С подробностями — Иван Корякин.

У памятника Высоцкому на Страстном продолжаются одиночные пикеты в поддержку Егора Жукова — «первого вышкинского политзаключенного», как его сейчас называют, обвиняют в участии в массовых беспорядках. Жуков — один из арестованных на несогласованном митинге 27 июля. Его альма-матер на стороне самого студента, хотя тех, кто ему сочувствует — пикетчиков — тоже задерживают. Им Высшая школа экономики готова помочь юридически, сообщила “Ъ FM” проректор вуза Валерия Касамара: «За Егором мы, безусловно, следим, контактируем с его адвокатами. Что касается ребят, то они имеют право на одиночные пикеты, таким образом, они выражают свою солидарность, здесь никакого нарушения закона нет. Если у студентов возникают какие-то проблемы, то, как мы и говорили ранее, нужно идти в правовое управление университета — ребята могут обратиться как за консультацией, так и за юридической поддержкой».

Студенты ВШЭ и не ждали другой реакции, потому что привыкли учиться в согласии со своим академическим руководством. В отличие, видимо, от студентов РГГУ, где ректор Александр Безбородов пообещал провести чуть ли не оппозиционные чистки в университете. «Подход руководства будет жестким, вплоть до отчисления»,— вот что он сказал о тех, кто совершит административное или уголовное преступление на несанкционированном митинге. Студентов и преподавателей это возмутило: они написали открытое письмо в адрес ректора с просьбой прекратить угрозы. Позже Безбородов заявил, что не собирался никого отчислять. Но авторов обращения это все равно не устроило, говорит выпускник РГГУ, редактор журнала DOXA Константин Митрошенков: «Безбородов попросил авторов письма и подписавших его прочитать этический кодекс РГГУ. Он заявил, что подобные акции подрывают основы строя, именно поэтому студенты могут понести наказание. Это достаточно смелое заявление. Но на его основании ни в коем случае нельзя выносить решение об отчислении».

Аналогичная ситуация в МПГУ: ректор Алексей Лубков призвал студентов «не раскачивать общественную ситуацию» и тоже пригрозил отчислениями. Насколько это правомерно? Лишь в том случае, если такие ситуации описаны в уставе университета. Но правила можно трактовать по-разному, говорит юрист профсоюза «Учитель» Юрий Варламов: «Если там написана какая-нибудь размытая формулировка наподобие “совершение антиобщественного действия”, тогда сюда можно включить что угодно. Все решает администрация университета. А если такого пункта нет, тогда отчисления будут незаконными».

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Каждый десятый задержанный 27 июля и 3 августа — студент, пишет интернет-журнал DOXA. И для них это повод объединиться. Те же учащиеся ВШЭ поддерживают не только Егора Жукова, но и студента Бауманки Даниила Конона — он тоже арестован. Такую консолидацию Валерия Касамара в интервью “Ъ FM” назвала прецедентом. Необычна и позиция вузов, которые примеряют на себя новые роли, говорит антрополог Института общественных наук при РАНХиГС Александра Архипова: «Каждый мелкий институт власти считает необходимым оказать маленькое давление. Это способ создать людям какие-то неудобства в жизни. С другой стороны, это позволяет указать обществу на те неписанные границы, за которые мы не должны ни в коем случае переходить.

Такие вузы не являются академическим сообществом, это именно институт, выполняющий функцию наказания».

Да и происходит все в августе, когда студенты не так активны — иногородние пока не вернулись в Москву, так что для некоторых митинги еще впереди. А вот учебный год с курсом на отчисление может начаться не для всех.

Ректор МГУ Виктор Садовничий был более осторожен в оценках: он посоветовал студентам «учиться», но и не забывать «отстаивать свою точку зрения», если этого требуют их убеждения.