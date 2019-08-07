«Кресты» проверят после сообщений об избиении заключенных

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России проведет проверку по факту сообщений в интернете об избиении заключенных, находящихся в следственном изоляторе СИЗО -1 («Кресты-2»). В Петербург направлена группа сотрудников центрального аппарата ведомства.

В случае, если сообщения об избиениях найдут подтверждение, «материалы проверки будут незамедлительно направлены в следственные органы для принятия процессуального решения», — заявили в пресс-службе УФСИН по Петербургу.

В ведомстве добавили, что с начала текущего года представители аппарата омбудсмена Санкт-Петербурга и ОНК постоянно посещают СИЗО-1. Заявлений о применении физической силы к лицам, содержащимся в изоляторе в Колпино, не поступало.

Как поясняет РИА «Новости», в интернете ранее появилось заявление, в котором утверждается, что на территории изолятора существуют камеры, в которых одни заключенные пытают других, выбивая показания и деньги.