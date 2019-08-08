«Система» собрала лекарства

АФК «Система» Владимира Евтушенкова усиливает фармацевтическое направление бизнеса. Совместно с финансовым партнером корпорация выкупила доли Marathon Group Александра Винокурова и его партнера Сергея Захарова в фармацевтических компаниях «Синтез» и «Биоком». Стоимость сделки достигла почти 12 млрд руб.

О том, что АФК «Система» Владимира Евтушенкова закрыла сделку по приобретению долей Marathon Group зятя главы МИДа Сергея Лаврова Александра Винокурова и его партнера Сергея Захарова в фармацевтических компаниях «Синтез» и «Биоком», стороны сообщили в четверг.

Из сообщения следует, что совместно с финансовым партнером АФК приобрела 46,5% в ОАО «Курганское общество медицинских препаратов и изделий "Синтез"» и 75,1% акций ЗАО «Биоком» через холдинговую компанию Sinocom Investments Limited суммарно за 11,8 млрд руб. Причем изначально доля в «Синтезе» была приобретена Sinocom за 8,2 млрд руб., после чего в рамках интеграции бизнесов приобретенных компаний «Синтез» получила долю в «Биокоме» за 3,6 млрд руб. Последняя сделка финансировалась за счет собственных и кредитных средств «Синтеза». Компании, портфели которых являются комплементарными по типу реализуемой продукции, уже давно сотрудничают в сфере продаж и имеют единый менеджмент, уточняется в сообщении.

Теперь Sinocom намерена направить публичную оферту миноритариям «Синтеза» о приобретении их долей.

Среди акционеров компании — корпорация «Ростех». АФК также заключила соглашение со своим финансовым партнером о приобретении его доли в течение трех лет.

«Системе» также принадлежит фармацевтическое АО «Биннофарм», портфель которого включает 12 препаратов. В декабре 2018 года АФК приобрела 13% в российском производителе лекарств АО «ФП "Оболенское"» за 1,83 млрд руб. В течение трех лет корпорация может увеличить долю в компании до 59% за счет выкупа в рамках опциона пакета группы ВТБ. На базе «Оболенского» и «Биннофарма» планируется создать крупный фармацевтических холдинг, сообщала «Система».

Финансовым партнером «Системы» в сделке с Marathon Group также может быть ВТБ. Как сообщал 7 августа «Синтез», совет директоров компании заключил с банком кредитный договор, предусматривающий залог 75,1% ее акций. Договор также предусматривает приобретение или отчуждение имущества стоимостью более 1 млн руб. По словам источника “Ъ”, близкого к АФК, в приобретение долей обеих компаний у Marathon Group корпорация вложила 250 млн руб. собственных средств.

Мария Котова