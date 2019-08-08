Сбербанк одолжил компаниям

Согласно отчетности за семь месяцев, Сбербанк в июле вновь начал наращивать объем корпоративных кредитов, которые планомерно сокращались в первом полугодии. По этому показателю крупнейший игрок существенно отставал от рынка, поскольку не желал брать на себя лишние риски и был озабочен в первую очередь восстановлением доходности бизнеса. Возвращение Сбербанка к активному кредитованию компаний может привести к обострению конкуренции за лучших корпоративных заемщиков, предупреждают эксперты.

В среду Сбербанк опубликовал результаты деятельности на 1 августа 2019 года по российским стандартам бухгалтерского учета. Согласно им, чистая прибыль банка за семь месяцев составила 519,6 млрд руб. В июле чистая прибыль банка была близка к среднемесячным показателям второго квартала при сохраняющемся замедлении годовых темпов роста, отмечает аналитик Газпромбанка Андрей Клапко. «В июле Сбербанк отразил прибыль в размере 22,7 млрд руб. от продажи Denizbank, что поддержало капитальные метрики,— поясняет он.— При этом данный позитивный фактор был нивелирован ростом резервов до месячного максимума в этом году на фоне начала структурного дорезервирования корпоративного риска».

Знаковым моментом июльской отчетности является возобновление роста корпоративного кредитования. За месяц корпоративным клиентам было выдано кредитов на 780 млрд руб. Банк обеспечил прирост ссудной задолженности в рублях за июль на 31 млрд руб. преимущественно за счет кредитования малого и среднего бизнеса, отмечается в комментариях к отчетности. В первой половине года Сбербанк сокращал портфель — за шесть месяцев он уменьшился на 6,6%, до 12,67 трлн руб., сдерживая выдачи корпоративных кредитов. Это существенно хуже банковского рынка в целом, который, по данным ЦБ, показал по итогам первого полугодия незначительный, но прирост — на 0,2%. Как ранее указывал менеджмент Сбербанка, на рынке не было достаточного качественного корпоративного спроса при текущем уровне ставок. Однако в июле ЦБ предпринял очередное понижение ключевой ставки, что привело к удешевлению фондирования и, как следствие, снижению стоимости кредитов. Как подчеркнул заместитель председателя правления Сбербанка Александр Морозов, в июле банк «значимо увеличил кредитование корпоративных клиентов».

При новом уровне ставок, вероятно, появился спрос со стороны наиболее качественных заемщиков, кроме того, в банке отмечали спрос на инвестпроекты, связанный с реализацией нацпроектов, говорит Андрей Клапко. Кроме того, указывает он, банк добился требуемой структуры активов и пассивов для поддержания запланированного уровня процентной маржи. Так, с января по июль она снизилась с 5,5% до 5,3%, а в июле увеличилась до 5,4%. «Это произошло, в частности, благодаря увеличению более доходного розничного кредитного портфеля,— поясняет господин Клапко.— В первом полугодии доля кредитов физлицам в совокупном кредитном портфеле банка выросла с 32% до 35%». При этом корпоративный кредитный портфель сокращался в основном за счет валютной его части, и сокращение это объясняется не переоценкой, а девалютизацией, которой активно занимался банк, поясняет эксперт.

Возращение Сбербанка на рынок корпоративного кредитования приведет к росту конкуренции, уверены эксперты. «Сбербанк является одним из банков первого выбора для крупнейших компаний, и если в первой половине года банки могли воспользоваться его пассивностью в этом сегменте, то сейчас можно ожидать ужесточения конкуренции за лучших клиентов,— говорит аналитик ГК "Алор" Алексей Антонов.— При этом мало кто из коммерческих банков сможет соревноваться со Сбербанком по уровню ставок, не работая при этом в минус, поскольку у него традиционно наиболее дешевое фондирование из-за большого объема средств на счетах до востребования». Впрочем, те кредиты, что уже были выданы в первом полугодии другими банками, вряд ли в ближайшем времени будут рефинансированы Сбербанком, заключает эксперт.

Ксения Дементьева