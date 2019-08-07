Сбербанк нарастил прибыль

Сбербанк отчитался за семь месяцев текущего года по российским стандартам. Чистая прибыль банка выросла на 11%, до 520 млрд руб. Вместе с тем эксперты обращают внимание на снижение рентабельности банка по сравнению с прошлым годом. При этом объем кредитного портфеля растет в основном за счет розничной составляющей, тогда как объем корпоративного портфеля за отчетный период сократился на 6%.

Сегодня Сбербанк опубликовал отчетность за семь месяцев нынешнего года по РСБУ. Прибыль банка до уплаты налога по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 11,8%, до 649,8 млрд руб., а чистая прибыль увеличилась на 10,8%, до 519,7 млрд руб. Активы Сбербанка в июле увеличились на 0,6%, до 27,7 трлн руб., а капитал — на 5,32%, до 4,3 трлн руб.

В качестве ключевых показателей за отчетный период банк отметил рост розничного и корпоративного кредитных портфелей, а также рост прибыли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «В июле Сбербанк показал сильный рост розничного кредитного портфеля и значимо увеличил кредитование корпоративных клиентов. В результате рублевый кредитный портфель вырос более чем на 125 млрд руб. Рост кредитования наряду с постепенным снижением стоимости фондирования обеспечили рентабельность капитала на уровне более 22%, что соответствует нашим ожиданиям»,— отмечает зампред правления Сбербанка Александр Морозов.

За месяц банк выдал частным клиентам кредитов на 275 млрд руб., что на 15 млрд руб. меньше, чем в июле прошлого года.

Зато общий объем выданных с начала года кредитов частным клиентам увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 50 млрд руб. и составил около 1,8 трлн руб.

При этом объем розничного кредитного портфеля уверенно растет каждый месяц и достиг 6,76 трлн руб., что на 9,6% выше показателя на начало года. Однако корпоративный портфель показал робкий рост только в июле, тогда как с начала года он сократился на 6,4%, до 12,7 трлн руб.

Чистый процентный доход банка снизился на 9,4 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а чистый комиссионный доход вырос на 8,5 млрд руб. В Сбербанке это объясняют тем, что на динамику процентного дохода «по сравнению с аналогичным периодом 2018 года повлияли рост стоимости клиентских пассивов, а также выплата дивидендов, которая привела к снижению в июле доходов от операций на денежном рынке». При этом рост чистого комиссионного дохода замедлился, что в банке объясняют «завышенной базой июля прошлого года, когда был получен разовый доход по расчетам с международными платежными системами, а также графиком признания расходов по программе лояльности». «С 2019 года в рамках сближения учета по РПБУ и МСФО банк равномерно признает указанные доходы и расходы, и по итогам года данные эффекты будут нивелированы»,— пояснили в банке.

«Из позитива отчета можем отметить восполнение собственных средств Сбербанка до максимальных годовых значений после снижения капитала в июне. В то же время рентабельность капитала (ROE) по итогам семи месяцев снизилась на 0,7 п. п., до 22,7% в годовом выражении, что может быть связано с уменьшением ставок на денежном рынке»,— считает старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

«Результаты в целом в рамках ожиданий. Банк сохраняет высокую рентабельность собственного капитала, продажа DenizBank позволила улучшить показатели достаточности капитала, но мы также видим влияние ослабления экономики на результаты банка. Динамика процентных и комиссионных доходов ослабла, корпоративный кредитный портфель снижается с начала года. По итогам года ожидаем умеренный рост прибыли по МСФО в районе 8–10%»,— отметила ведущий аналитик ГК «Финам» Наталья Малых.

Максим Буйлов