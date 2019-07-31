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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Недооцененный Сбербанк

Группа получила более 250 млрд рублей чистой прибыли за квартал

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Во втором квартале 2019 года группа Сбербанка показала чистую прибыль на уровне 250 млрд руб., превысив показатель первого квартала на 10,5%. Этому способствовали уверенный рост чистых комиссионных доходов и умеренный рост процентных доходов. Кроме того, Сбербанк восстановил резервы по задолженности компании Agrokor на фоне завершения реструктуризации. Инвесторы позитивно отреагировали на показатели крупнейшего российского банка — рост его акций на бирже превысил динамику фондового индекса.


В среду группа Сбербанка опубликовала сокращенную отчетность по МСФО за первое полугодие и второй квартал 2019 года. Согласно отчетности, чистая прибыль группы за шесть месяцев составила 476,9 млрд руб., что на 11% выше прошлогоднего показателя. За второй квартал прибыль составила 250,3 млрд руб., что на 10,5% выше показателя первого квартала. Эти результаты оказались заметно лучше консенсус-прогноза.

По данным агентства «Прайм», аналитики ожидали роста чистой прибыли в первом полугодии на 7,1% до 457,9 млрд руб.

При этом за второй квартал прибыль ожидалась на уровне 231,4 млрд руб. (рост на 7,5%), а расходы на создание резервов — 33 млрд руб. (снижение на 27,5%). Как оценивали аналитики «ВТБ Капитала», росту прибыльности будет способствовать «повышение чистой процентной маржи» и относительно низкая стоимость риска «на фоне восстановления резервов по обязательствам Agrokor» (цитата по «Прайм»).

Как указано в отчетности, чистые процентные доходы во втором квартале выросли всего на 4,6% по отношению к первому кварталу и составили 353,1 млрд руб. При этом совокупный кредитный портфель (до вычета резервов) во втором квартале снизился на 1% до 20,62 трлн руб. Это совпадает с оценкой аналитиков Газпромбанка (согласно данным агентства «Прайм»), которые ожидали этого на фоне чистого сокращения корпоративного портфеля, частично под влиянием реструктуризации кредита компании Agrokor, и роста розничного кредитования. По данным Сбербанка, во втором квартале произошло существенное (на 3,6% до 13,34 трлн руб.) сокращение корпоративного портфеля. Как поясняют в банке, это произошло за счет снижения спроса на кредитование в сегменте крупных заемщиков. Одновременно розничный портфель вырос — на 4,2% до 7,28 трлн руб. В Сбербанке указывают на возросшую долю продаж потребительских кредитов в цифровых каналах, которая на середину года достигла 50%.

Чистый комиссионный доход группы за второй квартал вырос на 13,4% и достиг 116,7 млрд руб.

По оценке банка, в основном это произошло за счет роста доходов по операциям с банковскими картами в части эквайринга, комиссий платежных систем и прочих аналогичных комиссий, доходов от расчетно-кассового обслуживания и от брокерского бизнеса.

Как отмечает в отчетности, операционные расходы группы (расходы на содержание персонала и административные расходы) во втором квартале достигли 168,5 млрд руб., что на 11,8% выше расходов первого квартала. Вместе с тем чистые расходы за отчетный период по созданию резерва под ожидаемые убытки по кредитному портфелю составили 7,7 млрд руб. Указанные чистые расходы включают в себя эффект от восстановления ранее созданных резервов по задолженности компании Agrokor вследствие завершения реструктуризации.

По словам финансового директора банка Александра Морозова, которые приводятся в пресс-релизе, «динамичное развитие розничного бизнеса, фокус на расширении кредитования малого и среднего предпринимательства, дальнейшее повышение эффективности за счет совершенствования процессов и устойчивого роста числа пользователей цифровых сервисов обеспечило рентабельность капитала банка на уровне 23,9% в первом полугодии 2019 года».

Как отмечает старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов, «в целом отчетность в очередной раз порадовала инвесторов, превысив ожидания, а показатель чистой прибыли оказался лучше максимального прогноза». Вместе с тем, по его словам, «чистая процентная маржа, оставаясь высокой, на уровне 5,1%, хуже, чем в первом полугодии 2018 года (5,7%), что связано с падением ставок на финансовом рынке».

Инвесторы умеренно оптимистично отреагировали на отчетность Сбербанка. В первые полчаса торгов на Московской бирже его обыкновенные акции выросли в цене на 0,35%, тогда как индекс Московской биржи остался на уровне закрытия торгов во вторник.

Дмитрий Михайлович


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