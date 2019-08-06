Литва добивается от ЕС непризнания российских паспортов жителей Донбасса

Вильнюс будет добиваться непризнания ЕС российских паспортов, которые выдают в упрощенном порядке жителям самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР), сообщили «Интерфаксу» в Министерстве иностранных дел (МИД) Литвы. Если этого добиться не получится, власти Литвы готовы принять односторонние меры.

«Мы придерживаемся позиции о том, что когда Еврокомиссия утвердит соответствующие вехи, все члены ЕС на основе общего подхода и едино не признают эти паспорта. Если не удастся прийти к общему согласию, будут введены односторонние меры»,— заявили в МИД Литвы.

Как сообщили в ведомстве, сейчас литовские дипломаты участвуют в подготовке координированного ответа на уровне ЕС «на продолжающиеся нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины». В Брюсселе продолжаются дискуссии о способах непризнания российских паспортов, выданных жителям Донбасса. Пока внешнеполитические ведомства стран ЕС не пришли к единому мнению о санкциях в отношении Москвы в ответ на выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР.

В апреле 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям ДНР и ЛНР. В июле география получения российского паспорта в упрощенном порядке была расширена: новый указ российского президента наделяет таким правом всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины, включая прописанных в подконтрольных Киеву районах. По состоянию на середину июля российские паспорта получили около 10 тыс. жителей самопровозглашенных республик.

Подробнее о расширении географии получения российских паспортов читайте в материале “Ъ” «Владимир Путин ждет новых донбасских».