Российские паспорта в упрощенном порядке получили 10 тыс. жителей ДНР и ЛНР

Более 10 тыс. жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) за месяц получили в упрощенном порядке российские паспорта, сообщил ТАСС заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. По словам депутата, всего желающих получить российское гражданство в регионе более 3 млн человек.

«10 тыс. 320 уже получили. Учитывая, что 3 млн 264 тыс. хотят получить, это мало... Это те люди, которые в городах и районах Луганской и Донецкой народных республик, 99% хотят получить паспорта Российской Федерации»,— сказал господин Водолацкий.

Он считает, что следует открывать дополнительные офисы на территории ДНР и ЛНР, так как сейчас, чтобы подать документы на получение российского паспорта в упрощенном порядке, люди вынуждены стоять в длинных очередях и занимать в них место с ночи.

Напомним, указом президента России Владимира Путина в апреле 2019 года жителям ЛНР и ДНР было разрешено в упрощенном порядке получать российские паспорта. На Украине негативно отнеслись к решению Кремля и пообещали ввести санкции против жителей республик, которые получат паспорта российского образца.

14 июня 2019 года первые российские паспорта были получены жителями республик. Однако прошедшие необходимую процедуру жители Донбасса утверждали, что сам процесс не так уж прост: приходится ночевать возле паспортных столов и тратиться на нотариусов, чтобы перевести документы с украинского на русский.

Подробнее о процедуре выдачи российских документов жителям непризнанных республик читайте в материале “Ъ” «В Донбассе начали добычу паспортов».