В России уменьшилась площадь лесных пожаров на 171 га

Площадь лесных пожаров в России уменьшилась за сутки примерно на 171 га, следует из данных «Авиалесохраны». Днем ранее территория, охваченная огнем, равнялась 3,107 млн га, на 4 августа эта цифра — 2,935 млн га.

В ведомстве отмечают, что ликвидирован 31 лесной пожар на площади 217 га. Из 2,935 млн га, где горит лес, активно тушат площадь размером 131 947 га. Там зафиксировали 174 лесных пожаров, из которых 74 в Красноярском крае, 63 в Иркутской области и еще 15 в Якутии.

Работы по тушению огня прекращены на 2,803 га по решению решений региональных Комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Режим ЧС введен в четырех субъектах России: на всей территории Иркутской области, Красноярского края, Якутия и в одном муниципальном районе Бурятия. Особый противопожарный режим введен в 42 субъектах страны.

Лесные пожары начались в России около трех недель назад. Как сообщил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, самая сложная обстановка — в Иркутской области, Красноярском крае, Республике Саха (Якутия) и Республике Бурятия. Президент Владимир Путин ранее поручил подключить к тушению пожаров Минобороны.

Подробнее о ситуации с пожарами — в материале “Ъ” «Тушению пожаров подыскивают плательщиков».