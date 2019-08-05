В лицах распознают протест

В интернете начали искать участников протестных акций: сайт «Уголовка.инфо» деанонимизирует митингующих по фотографиям, определяет имена и публикует ссылки на аккаунты в соцсетях. Ранее заработал аналогичный ресурс, посвященный полицейским и сотрудникам Росгвардии. Зачем это нужно? И что говорят участники протестных акций, чьи имена были опубликованы? С подробностями — Иван Корякин.

Сотни портретов молодых людей, их имена, фамилии, отчества и ссылки на страницы «ВКонтакте» — это и есть сайт с многообещающим названием «Уголовка.инфо». «Ст. 212 (“Массовые беспорядки”) — от трех до восьми лет»,— предупреждают его неизвестные авторы. Но попавшего в эту базу Александра Лазарева это не испугало: «А зачем это нужно? Какой смысл от того, что моя фотография висит на сайте и дана ссылка на мою страницу во “ВКонтакте”? Мне непонятно, откуда они узнали мое отчество и что такого я мог устроить, что мне вменяют общественные беспорядки».

Впервые аналогичный сайт запустили еще три года назад. А в 2017-м, когда Алексей Навальный собирал сторонников на Пушкинской, работал еще один — Je suis Maidan. «Современные технологии позволяют определить участников любого митинга»,— говорилось в его описании, хотя авторы проекта сами были анонимны. Схемой может пользоваться любой, достаточно «прогнать» фотографию с митинга через один из сервисов распознавания лиц. Так недавно сделал журналист-расследователь Руслан Левиев, правда, он взял фотографии не митингующих, а полицейских и росгвардейцев. После этого деанонимизировали уже самого Левиева. А силовики, к слову, на следующий митинг пришли в масках. Для гражданских такой прием незаконен, да и не очень-то он нужен, говорит еще один деанонимизированый участник митингов Егор Крук: «Это какая-то глупость. Никто и не скрывается, люди открыто выходят и заявляют свою позицию. Они не призывают к каким-либо беспорядкам, а просто пользуются своим законным правом».

Систему распознавания лиц используют не только энтузиасты, но и сами власти. Московские камеры наблюдения способны распознать в толпе преступника. Так, видимо, и произошло на Новинском бульваре, где 3 августа задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск, как заявила Росгвардия. Значит, он был в базах. А вот студенты из «Уголовки.инфо» — нет, и зачем их трогать — непонятно.

Все это больше похоже на запугивание, говорит руководитель юридической службы «Апология протеста» Алексей Глухов: «Одно дело, когда тебе говорят, что чисто гипотетически ты можешь быть где-то найден и к чему-то привлечен, а другое — когда твое лицо висит рядом с надписью ст. 212 УК, и ты видишь, что девять человек задержаны, а пятеро из них уже находятся в следственном изоляторе. Список “запасных” по ст. 212 достаточно длинный, пока что опубликован только шорт-лист».

Митинги проходят каждые выходные, но противостояние недовольных и условных силовиков продолжается в сетях ежедневно. И деанонимизация — главный мотив, говорит антрополог Института общественных наук при РАНХиГС Александра Архипова. По ее мнению, в обществе происходит моральная паника, а попытки найти виноватых — это ложный выход из ситуации: «В провластных пабликах и Telegram-каналах происходит какое-то безумие. То есть это не просто деанонимизация протестующих, это попытка найти главарей врагов, которые дергают всех за ниточки. И как только люди их отыскивают, они как бы возвращают себе контроль».

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К слову, одного из тех, кто призывал к деанонимизации, как раз собираются наказать — задержан блогер Владислав Синица, который под ником «Макс Стеклов» призывал, как считает следствие, раскрывать личности силовиков и устраивать расправы над их детьми. И едва ли это улучшит отношения росгвардейцев и протестующих на следующем митинге.