Сегодня исполняется 69 лет ректору МГИМО МИД РФ Анатолию Торкунову

Его поздравляет художественный руководитель Российского государственного академического театра драмы им. А. С. Пушкина — Александринского театра Валерий Фокин:

— Я занимаюсь театром более 50 лет и благодарен своей профессии в том числе за то, что она дает возможность познакомиться с действительно выдающимися людьми, современником которых мне повезло стать. К ним я, безусловно, отношу и Анатолия Васильевича Торкунова. Его биография говорит сама за себя. А перечень выпускников МГИМО, ректором которого Вы являетесь вот уже почти 30 лет, составляет золотой фонд, элиту нашей страны. В день рождения я бы хотел поздравить Вас не только лично, но и от лица старейшего профессионального театра страны — Александринского, в стенах которого вы всегда самый почетный и желанный гость.

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