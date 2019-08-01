Вашингтон заявил о ракетном промахе

Госдепартамент США вновь заявил о том, что Россия не выполняет условия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Ведомство опубликовало документ, в котором, с точки зрения Вашингтона, перечислены все «мифы», «распространяемые» Москвой. Как утверждают в США, испытания ракеты 9М729 нарушают соглашение, но эти обвинения российские власти отрицают.

Очередной документ, обвиняющий Россию в нарушении ДРСМД, во вторник опубликовало Бюро по контролю за вооружениями Госдепартамента США. По мнению аналитиков, показ российской ракетной системы 9М729, проведенный 23 января 2019 года, не отвечает требованиям договора.

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«США и большинство наших союзников по НАТО не были представлены на брифинге по итогам испытаний, потому что мы все видим ситуацию так, как она обстоит на самом деле: это была очередная попытка ввести в заблуждение под видом прозрачности. Так называемый брифинг проходит целиком под контролем российской стороны,— говорится в документе.— Россия никак не может показать или доказать, что она не проводила испытание крылатой ракеты 9М729 на дальности свыше 500 км в нарушение Договора о РСМД».

Администрация США передала в МИД РФ документ, в котором содержатся требования, предполагающие полную утилизация ракет 9М729, а также уничтожение всех пусковых установок и всей военной инфраструктуры, связанной с крылатыми ракетами.

В Вашингтоне утверждают, что представители администрации «провели более шести лет», пытаясь убедить российские власти выполнять условия договора о РСМД, но в начале февраля 2018 года Москва отказалась от этих требований. При этом США поднимали вопрос о соблюдении условий договора на более чем 30 дипломатических встречах и с 2014 года провели шесть совещаний с техническими экспертами, представлявшими РФ. Как утверждают в Вашингтоне, Россия «в течение четырех лет» отрицала создание новой крылатой ракеты и не давала никакой информации о новом изобретении.

«Только после того, как мы официально сообщили о существовании ракетной системы, Россия заявила, что такая ракета существует, и потом изменила свою версию, сообщив, что дальность полета ракеты не превышает 500 км. Поэтому, по мнению России, она не обязана предоставлять Соединенным Штатам информацию о ракете»,— говорится в документе.

Напомним, российская сторона требование об уничтожении ракет неоднократно называла неприемлемым.

Кирилл Белянинов, Вашингтон