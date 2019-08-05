Ювелиры отдали золото

По оценкам GFMS Refinitiv, в первой половине 2019 года произошло заметное снижение спроса на золото. Однако на цене это не отразилось, котировки золота продолжили уверенный рост, закрепившись к середине года выше уровня $1400 за тройскую унцию. Спрос поддерживают институциональные инвесторы и центральные банки развивающихся стран на фоне смягчения монетарной политики ведущих финансовых регуляторов и возобновления торговых войн.

GFMS Refinitiv опубликовала исследование по мировому производству и потреблению золота на середину 2019 года. Согласно ему, во втором квартале объем предложения драгоценного металла составил 1136 тонн, превысив на 75 тонн результат годичной давности. При этом спрос на драгметалл, по оценке GFMS, во втором квартале сократился на 2%, до 935 тонн, и достиг минимума с третьего квартала 2016 года. В результате профицит драгоценного металла за отчетный период составил 136 тонн — максимум с третьего квартала 2018 года.

Ключевую роль в снижении мирового потребления золота сыграли ювелиры. Потребление металла ювелирной отраслью снизилось за квартал на 18 тонн, до 957 тонн. Потери были зафиксированы во всех основных регионах, за исключением Южной Америки. Снижение потребления в Китае отчасти было компенсировано ростом спроса на ювелирные изделия в Индии. Однако резко сократился спрос на ювелирные украшения в Европе, на фоне замедления экономического роста и высоких цен на золото. Не поддержали рынок и частные инвесторы, которые сократили покупку монет до 238 тонн, на семь тонн меньше, чем год назад.

Но такой дисбаланс не сильно отразился на ценах на золото. К концу второго квартала котировки драгоценного металла закрепились выше уровня $1400 за тройскую унцию, поднявшись с начала года более чем на 9%. Как отмечает аналитик «Газпромбанк — Управление активами» Илья Купреев, цены на золото определяются «маржинальным спросом, который формируется центробанками и в большей степени — профессиональными инвесторами. При этом промышленный спрос более стабилен и поэтому в меньшей степени участвует в формировании цены». По оценке GFMS, за полугодие центробанки увеличили вложения в золото на 39%, до 260 тонн. При этом крупнейшим покупателем золота четвертый год подряд остается Банк России. Также высокая активность наблюдалась со стороны центральных банков Турции и Индии.

Кроме того, в 2019 году, особенно во втором квартале, усилилась напряженность в торговых отношениях США и Китая. В августе этого года конфликт еще более обострился после решения администрации США ввести десятипроцентные торговые пошлины на китайские товары еще на сумму $300 млрд (см. “Ъ” от 3 августа). Кроме того, ведущие мировые регуляторы, в том числе ФРС, ЕЦБ, Банк Англии и Банк Японии, регулярно сигнализируют о смягчении денежно-кредитной политики. Как отмечает управляющий активами «Регион Эссет Менеджмент» Алексей Скабалланович, «инвесторы покупают золото на фоне нового витка торговой войны между Китаем и США и, как следствие, существенного замедления глобальной экономики, особенно в Китае и ЕС». В результате, согласно данным агентства Bloomberg, в начале июля котировки золота уже достигали отметки $1453 за унцию — максимального значения с мая 2013 года (см. “Ъ” от 31 июля 2018 года). В минувшую пятницу на спот-рынке котировки золота составляли $1448 за унцию, т. е. оставались вблизи шестилетнего максимума.

Участники рынка не исключают дальнейшего роста цен на золото. По словам аналитика «Альфа-капитала» Артема Копылова, «потенциал роста цен на драгоценные металлы не исчерпан, так как ФРС может запустить новую волну спроса на товарные рынки». Как считает Илья Купреев, в перспективе следующих 12 месяцев основными факторами, влияющими на объем спроса со стороны профессиональных инвесторов, станут «статистические данные по экономике США, а также аппетит инвесторов к риску». По словам Алексея Скабаллановича, отдельно стоит упомянуть геополитические риски «в виде обострения ситуации с Ираном в Ормузском проливе и возможного выхода Великобритании из Евросоюза в октябре без сделки с ЕС». По его мнению, все это заставляет инвесторов «увеличивать долю золота в своем инвестиционном портфеле», а сами эти факторы «останутся значимыми до конца 2019 года».

Виталий Гайдаев, Дмитрий Ладыгин