Индексы добили пошлинами

Новый виток торговой войны между США и Китаем обрушил финансовые рынки в конце уходящей недели. Ведущие фондовые индексы упали на 1,4–4%, индекс Московской биржи потерял 2%. Курс доллара на российском рынке взлетел к значениям начала июня, достигнув 65,4 руб./$. Уход инвесторов от рисков будет оказывать давление на фондовые рынки и на следующей неделе. На этом фоне ужесточение «химических» санкций, которые связывают с отравлением семьи Скрипалей, должно обойти Россию стороной.

Пятница выдалась «черной» для инвесторов. Уже в самом начале торговой сессии индекс Московской биржи провалился ниже уровня 2700 пунктов. Во второй половине дня снижение ускорилось, и незадолго до окончания торгов индекс достигал 2673,97 пункта — минимума с 25 июля. По итогам сессии индекс потерял 2%, остановившись на отметке 2674,9 пункта. Долларовый индекс РТС в начале торгов пробил уровень 1300 пунктов и закрылся вблизи двухмесячного минимума — 1293,19 пункта, потеряв за день почти 4%. «Медвежьи» настроения царствовали и на других фондовых площадках. Ведущие фондовые индексы Китая, Японии и Южной Кореи снизились на 1,4–2,7%, фондовые индексы крупнейших стран Европы потеряли 2,3–3,6%. К 20:00 биржевые индикаторы США снизились на 0,8–1,5%.

На Московской бирже инвесторы активно скупали валюту. Курс доллара в конце торгов достигал отметки 65,43 руб./$ — максимума с начала июня. За день курс американской валюты вырос на 1 руб. Курс евро поднимался до отметки 72,63 руб./€, прибавив за день более 1,2 руб. и вернувшись к значениям середины июня. Против рубля играли и цены на нефть. По данным агентства Reuters, котировки срочных контрактов с ближайшим сроком поставки в четверг снижались на 7%, вплотную приблизившись к $60 за баррель. В пятницу цены на срочном рынке восстановились, превысив $62 за баррель.

Уход от риска по всему миру спровоцировали жесткие действия американского президента.

Как объявил Дональд Трамп в Twitter в четверг вечером, торговые переговоры с Китаем продолжаются, но США начнут 1 сентября вводить «небольшие дополнительные пошлины» в размере 10% на китайские товары на $300 млрд. «Остается месяц до того, как пошлины вступят в силу»,— подтвердил в пятницу агентству Bloomberg экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу. «Китайская сторона вынуждена будет принять необходимые ответные меры, если США введут новые пошлины»,— заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин (цитата по «РИА Новости»).

Резкое заявление президента США оказалось неприятным сюрпризом для инвесторов — ведь почти месяц на этом фронте царило затишье. При этом торговые барьеры рассматриваются большинством экспертов как один из основных факторов, провоцирующих замедление роста мировой экономики. По словам старшего партнера FP Wealth Solutions Александра Варюшкина, «объявление о возможных дополнительных пошлинах накануне переговоров о "старых" пошлинах, которые и так не слишком хорошо идут, спровоцировали распродажу на рынках рисковых активов». По словам аналитика «Газпромбанк — Управление активами» Дмитрия Турмышева, «резкое падение цен на нефть при одновременном росте спроса на защитные активы, прежде всего американские Treasuries, говорит о "бегстве в качество"». При этом введение новых пошлин — вынужденная мера со стороны США, считает управляющий активами «Регион Эссет Менеджмент» Алексей Скабалланович. По его мнению, таким образом президент США «усиливает свою позицию в трудных переговорах с Китаем» и кроме того «дает все основания для ФРС продолжать снижение ставки».

Вместе с тем усиление санкций за применение химического оружия (которые связывают с делом об отравлении семьи Скрипалей в Великобритании), о котором также было объявлено в четверг, не окажет влияния на российский финансовый рынок. При этом, как отмечает Александр Варюшкин, «несистемные риски наподобие очередных "не калечащих" санкций не являются большой новостью для рынка, к ним давно выработался иммунитет». Портфельный управляющий «Райффайзен Капитал» Антон Кравченко отмечает, что «с точки зрения геополитической премии важнее такие факторы, как позитивный информационный фон вокруг конфликта на Донбассе и снижение вероятности новых санкций за вмешательство в выборы США».

Участники рынка ожидают сохранения давления на фондовый рынок в ближайшие дни. По словам Дмитрия Турмышева, «российский рынок акций может пострадать в первую очередь от снижения спроса на рисковые активы». При этом, по его словам, «рынок еврооблигаций, напротив, может получить дополнительный импульс из-за снижения доходностей US Treasuries и увеличения вероятности более агрессивного снижения ставки в США». Кроме того, по словам Алексея Скабаллановича, падение цен на нефть представляется «излишне эмоциональной реакцией», тогда как котировки нефти выше $50 за баррель «являются комфортным уровнем для российского бюджета». Поэтому, считает господин Скабалланович, Россия «с уменьшающейся инфляцией остается одной из самых привлекательных в мире стран для кэрри-трейда». Что в итоге будет поддерживать спрос на российскую валюту.

Дмитрий Михайлович